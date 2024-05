FP2: Espargaro vor Bagnaia und Morbidelli

Eng ging es zu im zweiten freien MotoGP-Training zum Catalunya-GP. 20 Piloten lagen innerhalb 0,8 Sekunden. Erneut vorne Aprilia-Pilot Aleix Espargaro vor Weltmeister Bagnaia. Pedro Acosta Vierter.

Fahrerlager und Fans in Montmelo erlebten am Freitagnachmittag eine außergewöhnlich spannende MotoGP-Sitzung, in der sich am Ende eine Aprilia vor zwei KTM an der Spitze befanden. Doch auch mit Ducati ist zu rechnen. Bagnaia, Martin, Morbidelli und Bastianini tauchten in den Top-10 auf. Eine der Überraschungen war sicherlich Marc Márquez, der als 12. den direkten Einzug ins Quali 2 verpasste.

Mit Ausnahme von Stefan Bradl, der die zweite Sitzung am Freitag mit einer Magen-Darm-Infektion auslassen musste, bemerkten alle Piloten erneut die spezielle Grip-Situation auf der GP-Strecke von Barcelona. Die treffendste Zusammenfassung lieferte Aprilia-Pilot Maverick Vinales mit der Aussage: «Es fühlt sich an wie auf einer Moto2-Maschine.»

In der 30-minütigen zweiten freien Trainingseinheit ging es den Piloten primär um weitere Feinarbeiten an einer Rennabstimmung. Gebummelt wurde dennoch nicht. Wieder war es Aleix Espargaro, der als erster Pilot in die 1:39er-Zeiten vordrang, gefolgt von Bagnaia, Martin und Geburtstagkind Pedro Acosta. Gut dabei auch wieder Pramac-Pilot Franco Morbidelli. Der Italiener hält sich in Catalunya bis dato unauffällig, aber stets auf vorderen Positionen auf.



Einen guten Eindruck machte auch Trackhouse-Duo. Miguel Oliveira und Raul Fernandez schoben sich auf die Plätze 6 und 8.

Marc Márquez sorgte gleich zu Beginn für eine gelbe Flagge. Der Superstar rutschte in Kurve 5 übers Vorderrad aus. Die Sitzung beendet die #93 auf Platz 11.

Spannend bis unglaublich: In der für die Rennperformance aussagestarken Sitzungen lagen die ersten 20 Fahrer innerhalb von 0,887 Sekunden.

HRC-Testfahrer und Wildcard-Pilot Stefan Bradl steigerte sich im Vergleich zum freien Training um fast eine Sekunde. 1,3 sec Rückstand bedeuten vor dem ersten Qualifying dennoch den letzten Platz

Ergebnisse MotoGP Barcelona, FP2 (25. Mai):

1. Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1:39,294

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,012 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,274

4. Jorge Martín (E), Ducati, +0,315

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,387

6. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,387

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,440

8. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,789

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,453

10. Alex Márquez (E), Ducati, +0,470

11. Marc Márquez (E), Ducati, +0,479

12. Brad Binder (ZA), KTM, +0,542