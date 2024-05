Jack Miller (KTM/7.): Viel mit dem Körper geschuftet

Red Bull-KTM-Ass Jack Miller kam im MotoGP-Sprint von Barcelona auf Rang 7 an und erklärte seine Versuche, die Mängel mit dem Fahrstil zu kompensieren: «Ich bewegen den Körper viel mehr als ich das normal tun würde.»

Jack Miller sicherte der Red Bull-KTM-Truppe im Barcelona-Sprint am Samstag P7. Im Ziel fehlten dem Aussie acht Sekunden auf Sieger Aleix Espargaro (Aprilia), der von den Ausrutschern von Raúl Fernández, Brad Binder und Pecco Bagnaia profitierte.

«Es war nicht beste, aber auch nicht schlechteste Tag. Es war eine ähnliche Geschichte wie in Le Mans. Wir versuchen, das Grip-Fenster zu erkunden», gab der Familienvater zu Protokoll. «Die Piste war am Nachmittag sehr glatt. Ich hatte im letzten Sektor am Nachmittag Probleme laut Datenaufzeichnung, da haben mir ein paar Grad bei der Schräglage gefehlt.»

Miller hatte wie die meisten Asse weitere Sorgen: «Ich konnte in den langen Kurven ohne Bremse das Vorderrad nicht richtig belasten. Ich habe aber den Hinterreifen gut kontrolliert. Leider konnte ich die Frontpartie von Beginn an nicht wirklich nutzen. Es geht hier in Barcelona um Schwung, aber wenn man nicht beschleunigt, dann ist das schwer. Im Rennen war meine beste Rundenzeit eine 1:39,9, der Rest waren mittlere 1:40er-Zeiten. Es war aber nicht der Mangel am Grip am Heck, sondern der Vorderreifen.»

«Ich bin ein relativ ruhiges Rennen gefahren, habe versucht, verschiedene Linien und Körperpositionen einzunehmen - meinen Stil zu adaptieren - speziell im letzten Sektor. Diggia hat mich dann am Eingang zur letzten Kurve überholt - ich fühlte mich, als würde ich da stehen. Es war ein gutes Wochenende von der Arbeit her. Ich hatte einen guten Start und hatte dann eine enge Situation mit Jorge Martin. Aber das gehört dazu, dann war es ein Fight im Mittelfeld.»

Zum angepassten Fahrstil auf der Low-Grip-Piste sagt Miller: «Ich bewegen den Körper viel mehr als ich das normal tun würde. In Kurve 10 habe ich gesessen, wo man normal nicht sitzen sollte (lacht). Man streckt sich zu viel raus, die Schräglage wird weniger. Aber wenn die Schräglage weniger wird, hängt der Körper weiter raus, damit man denselben Radius halten kann. Es ist ja lustig, aber zur gleichen Zeit fightet man gegen die besten der Welt, also macht es Stress.»

Gresini-Ducati-Fahrer Marc Márquez hatte sich den Winglet seiner 2023er-Desmo zu Beginn an Miller abgefahren. Miller erklärt dazu: «Ja, die Jungs haben gesagt, Marc hat sich den Flügel an mir abgefahren. Ich habe das nicht realisiert, wollte eigentlich nur durchkommen. Dann gab es das Manöver von Jorge Martin. Aber er hat es fein gemacht, wir hätten da beide runterfliegen können oder in den Dreck fahren können - war gut gemacht!»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Barcelona/E (25. Mai):

1. Aleix Espargaró (E), Aprilia, 12 Runden in 20:01,478 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,892 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +1,169

4. Jorge Martín (E), Ducati, +2,147

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,980

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati,+4,623

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,084

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,245

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,643

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +9,241

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,537

12. Alex Rins (E), Yamaha, +13,045

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,199

14. Alex Márquez (E), Ducati, +13,378

15. Joan Mir (E), Honda, +16,438

16. Luca Marini (I), Honda, +18,000

17. Augusto Fernández (E), KTM, +25,262

18. Stefan Bradl (D), Honda, +33,751

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1 Runde zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 4 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 6 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 11 von 40 Rennen:

1. Martin, 135 Punkte. 2. Marc Marquez 98. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 91. 5. Viñales 83. 6. Acosta 80. 7. Binder 67. 8. Aleix Espargaró 63. 9. Di Giannantonio 51. 10. Bezzecchi 37. 11. Alex Márquez 33. 12. Miller 27. 13. Quartararo 25. 14. Oliveira 23. 15. R. Fernández 18. 16. Morbidelli 15. 17. A. Fernández 13. 18. Mir 12. 19. Zarco 9. 20. Rins 7. 21. Pedrosa 7. 22. Nakagami 6. 23. Marini

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 179 Punkte. 2. KTM 114. 3. Aprilia 112. 4. Yamaha 28. 5. Honda 17.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 185 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 150. 3. Aprilia Racing 146. 4. Gresini Racing 131. 5. Red Bull KTM Factory Racing 94. 6. Red Bull GASGAS Tech3 93. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 88. 8. Trackhouse Racing 41. 9. Monster Energy Yamaha 32. 10. LCR Honda 15. 11. Repsol Honda Team 12.