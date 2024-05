Davide Tardozzi zu stürmisch: Ungewollte Sektdusche

Ducati-MotoGP-Teammanager Davide Tardozzi eröffnete nach dem Sieg von Weltmeister Pecco Bagnaia am Sonntag in Barcelona eine neue Dimension der Boxen-Party und stahl dem strahlenden Sieger fast die Show.

Bei Ducati Corse sorgte der MotoGP-Triumph von Francesco «Pecco» Bagnaia auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona für ausgelassene Freude. Die Italiener genossen die Party in Montmelo nach der Triumphfahrt in vollen Zügen. Die Hospitality-Crew von Ducati hatten nach dem wichtigen Sieg spontan vor dem Boxentor einen Tisch aufgebaut, wo es Prosecco in weißen Gläsern gab.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Marc Márquez © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Vor einigen Jahren wurde bei Ducati noch hinter heruntergelassenen Garagentoren gefeiert, zum Beispiel nach Andrea Doviziosos Sieg 2017. Doch dies verursachte zusätzliche Arbeit für die Crew, da anschließend sämtliche Elemente der Boxeneinrichtung von Prosecco-Rückständen gereinigt werden mussten.

Zurück zum Barcelona-Sonntag: Als Bagnaia vom offiziellen Interview-Marathon retour war, nahm die Fete so richtig Fahrt auf. Ducati-MotoGP-Teammanager Davide Tardozzi stand wieder einmal im Mittelpunkt und nahm beim stürmischen Versuch aus der Flasche zu trinken ein ungewolltes Prosecco-Bad.

Später wurde die Party weiter hinaus in die Boxengasse verlagert. Dort gab der ehemalige Superbike-WM-Fahrer wieder den Takt vor und schnappte sich im Überschwang sogar Bagnaias Verlobte Domizia Castagnini. Danach folgte, begleitet von viel Applaus, ein schwungvolles Freudentänzchen der beiden im Kreis der Ducati-Familie mitten in der Boxengasse.

Am Samstag hatte Tardozzi nach dem Sturz von Bagnaia in der letzten Runde des Sprints noch gestikuliert, als wäre der MotoGP-WM-Titel für das Werksteam bereits futsch. In einem Instagram-Spot wirbt Tardozzi bei den Ducatisti bereits für das Heimrennen in Mugello am kommenden Wochenende – zu diesem Zweck wurde er in die Fahrerkabine einer der Ducati-Team-Trucks gesetzt.

Tardozzi gilt als Seele des Teams – und war das früher auch viele Jahre in der Superbike-WM. Er hat aber auch extrem schwierige Tage hinter sich, als vor vier Jahren seine Frau viel zu früh an einer schweren Krankheit verstorben ist.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Barcelona (26. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 24 Runden in 39:11,726 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +1,740 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +10,491

4. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +10,543

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,441

6. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,916

7. Alex Marquez (E), Ducati, +16,882

8. Brad Binder (ZA), KTM, +18,578

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +20,477

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +20,889

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,023

12. Maverick Vinales (E), Aprilia, +22,137

13. Pedro Acosta (E), KTM, +31,967

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +32,987

15. Joan Mir (E), Honda, +33,132

16. Johann Zarco (F), Honda, +34,554

17. Luca Marini (I), Honda, +36,689

18. Enea Bastianini (I), Ducati, +50,615

19. Stefan Bradl (D), Honda, +55,295

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1:03,428 min

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 7 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), 19 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 22 Runden zurück

WM-Stand nach 12 von 42 Rennen:

1. Martin, 155 Punkte. 2. Bagnaia 116. 3. Marc Marquez 114. 4. Bastianini 94. 5. Vinales 87. 6. Acosta 83. 7. Aleix Espargaro 76. 8. Binder 75. 9. Di Giannantonio 62. 10. Bezzecchi 42. 11. Alex Marquez 42. 12. Quartararo 32. 13. Oliveira 29. 14. Raul Fernandez 28. 15. Miller 27. 16. Morbidelli 15. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 204 Punkte. 2. Aprilia 125. 3. KTM 122. 4. Yamaha 35. 5. Honda 19.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 210 Punkte. 2. Prima Pramac Racing, 170. 3. Aprilia Racing, 163. 4. Gresini Racing MotoGP, 156. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team, 104. 6. Red Bull KTM Factory Racing, 102. 7. Red Bull GASGAS Tech3, 96. 8. Trackhouse Racing, 57. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP, 39. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 13.