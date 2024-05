Kontrovers: MotoGP in Indien 2024 geplatzt!

Schlechtes Klima in Indien. Hitze und Smog als Rechtfertigung für die Absage des Indien-GP 2024

Premiere in Kasachstan auf dem Sokol International Circuit jetzt im September 2024?

Wie der Fahrer- und Teammarkt, so rotiert auch der MotoGP-Kalender. Der für September 2024 geplante Grand Prix von Indien wird abgesagt. Dafür startet die Saison 2025 am Buddh Circuit. Rückt Kasachstan nach?

Heute wurde bekannt: Der Große Preis von Indien 2024, der Mitte September auf dem Buddh International Circuit stattfinden sollte, wird von den Verantwortlichen der MotoGP-WM nach monatelangem politischem Gerangel offiziell verschoben. Doch anstatt ganz aus dem Kalender zu verschwinden, wird das Event stattdessen die Eröffnungsrunde des nächsten Jahres werden. Denn der traditionelle Saisonauftakt in Katar wird aufgrund religiöser Feiertage verschoben.

Das wiederum eröffnet dem bereits verschobenen Großen Preis von Kasachstan die Möglichkeit, seinen Platz im Kalender einzunehmen, dann auf dem für Ende September fixierten Termin des Indien-GP. Doch die Einsatzfähigkeit der neuen Sokol-Rennstrecke steht weiterhin infrage.

Seit Wochen wird darüber spekuliert, dass das diesjährige Rennen in Indien auf dem Buddh Circuit außerhalb der Hauptstadt Delhi abgesagt wird. Sowohl die Dorna als auch die Organisatoren des Rennens, Fairstreet Sports, lieferten sich in den letzten Wochen hitzige Debatten über die Zahlung von Geldern, die für die Premiere des Rennens im vergangenen Jahr fällig waren.

Dieser Prozess wurde durch die derzeit stattfindenden Parlamentswahlen in Indien noch weiter erschwert, wobei der Tag der Wahlergebnisse am 4. Juni als eine Art vorläufiger Stichtag für die Bestätigung oder Ablehnung der Durchführung des Rennens am 22. September angesehen wird.

Es scheint jedoch, dass die Beziehung zwischen den beiden Parteien weitestgehend repariert werden konnte. Da es nur noch wenige Monate bis zum eigentlichen Renntermin sind, die Tickets noch nicht einmal im Handel sind, sieht der Kompromiss, der als Teil der Verhandlungen erreicht wurde, vor, dass das Rennen in eine günstigere Zeit des Jahres verlegt und nun als Saisonauftakt 2025 inszeniert wird.

Etliche MotoGP-Fahrer bemängelten, dass die Kombination aus hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und Luftverschmutzung die schlechtesten Bedingungen sind, unter denen sie je ein Rennen gefahren sind. Daher war es ein langjähriges Ziel der Organisatoren, das Rennen in einen früheren Teil des Jahres zu verlegen, da das Klima im März (ähnlich dem Frühling in weiten Teilen Südeuropas) günstiger ist.

«Es wurde gemeinsam beschlossen, das Rennen nächstes Jahr in den März zu verlegen. Wir denken an die erste oder zweite Märzwoche. Alle Beteiligten, einschließlich der Dorna, waren sich einig, dass das Wetter im September für das Rennen nicht förderlich ist und die Fahrer und Streckenposten überfordert», sagte der CEO von Fairstreet Sports, Pushkar Nath Srivastava, gegenüber der indischen Nachrichtenagentur PTI.

Obwohl das Rennen in Katar auf dem Lusail Circuit traditionell (und vertraglich) der Saisonauftakt der MotoGP ist, warf die Terminüberschneidung mit dem heiligen Monat Ramadan vom 28. Februar bis zum 29. März bereits Fragen darüber auf, wie die Organisatoren dies handhaben würden – eine Situation, die durch die neue temporäre Vereinbarung mit Indien gelöst wurde.

Der neue Deal könnte sogar dazu führen, dass im Jahr 2025 nicht nur eine, sondern zwei Reisen zum Buddh Circuit unternommen werden, sollte sich die MotoGP dazu entscheiden, ihren normalen Vorsaisontest in Lusail ebenfalls auf die Strecke zu verlegen, was aus logischer und operativer Sicht Sinn machen würde.

Doch während die Verhandlungen viele Probleme der Dorna gelöst haben könnten, wird an anderer Stelle geschwitzt. Denn nun wird versucht, das verspätete Rennen in Kasachstan in den Zeitplan für 2024 zu quetschen – eben auf das Datum des Indien-GP (20.-22.9.).

Ob das gelingt, ist allerdings mehr als fraglich. Nach den Überschwemmungen im nördlichen Teil des riesigen Landes im April kamen die Arbeiten in Sokol zum Stillstand.

Die Strecke selbst ist fertiggestellt und bereit, ihre endgültige Homologation zu erhalten. Die Quellen des Online-Magazins «The Race» gehen jedoch davon aus, dass die noch ausstehenden Probleme andere Infrastrukturfragen wie Straßenzugang, Zeitmessung und Hochgeschwindigkeitsinternet betreffen. Das bedeutet, dass es trotz des neuen Platzes im Kalender ein Wettlauf mit der Zeit sein könnte, um das MotoGP-Großevent reibungslos über die Bühne zu bringen.