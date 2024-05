Forza Italia: Ducati in Mugello ganz in Blau! 30.05.2024 - 11:07 Von Thomas Kuttruf

© motogp.com Für Mugello in Blau: Enea Bastianini und Francesco Bagnaia

Die Werks-Mannschaft von Ducati Corse wird beim Heim-Event der MotoGP-WM in Mugello in völlig neuer Azur-Farbgebung auftreten und sich damit mit den Tifosi auf weitere Großereignisse in diesem Jahr einstimmen.