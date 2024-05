Marc Márquez (Ducati/5.): «Wie ein zweites Leben»

Gresini-Ducati-Pilot Marc Márquez freut sich über P5 – und erklärt, warum er das Racing gerade besonders genießt, auch wenn er nicht an der Spitze ist. Zudem macht er seine Ambitionen für 2025 deutlich.

Ein achtmaliger Weltmeister ist glücklich über Platz 5 im Zeittraining. Marc Márquez erklärt seine Freude über die kleinen Erfolge und Momente. Und macht deutlich, wo er in Zukunft hinmöchte.

Sein Freitags-Fazit: «Glücklich… Glücklicher und entspannter als an den anderen Freitagen. Aber es ist nur ein Q2. Es ist was, das in der Zukunft normal sein sollte, sodass diese Frage nicht mehr gestellt werden muss. Aber im Moment haben wir Schwierigkeiten. Wir haben heute ein wenig die Strategie verändert. Es wirkt, als wäre ich ein wenig näher dran, aber es ist noch nicht genug.»

Für seine Ducati ist es ein Heimspiel. Márquez: «Es ist toll, eine Ducati hier in Mugello zu fahren. Ich fahre raus, ohne viele Klicks läuft es gut. Ich hatte eine Erinnerung, dass ich bei der ersten Runde dachte, es sei eine andere Strecke. Es ist dieselbe, aber geschmeidiger und weniger holprig als letztes Jahr.»

© Gold & Goose Willkommen in Mugello © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Jorge Martin Zurück Weiter

Der achtmalige Weltmeister freut sich heute über P5. Márquez:«Ich genieße es. Ich habe in meiner Karriere kaum so gefeiert wie Platz 3 in Montmeló. Mein Blick aufs Racing und mein Leben hat sich verändert. Ich weiß, ich habe in den letzten vier Jahren viel gelitten. Jetzt genieße ich jeden guten Moment. Und ein guter Moment ist es, in den Top 3 zu landen, es mit dem Team und dem Motorrad zu genießen. Wenn man eine WM gewinnt, ist das natürlich etwas super Besonderes.»

Der Spanier weiter: «Für mich ist es wie ein zweites Leben. Ich dachte, meine Karriere endet. Aber jetzt genieße ich es sehr.»

Márquez entschied sich mit Gresini für ein Ducati-Satellitenteam. Der Spanier: «Ich habe letztes Jahr eine riskante, aggressive und schwierige Entscheidung getroffen. Ich wollte das beste Motorrad haben und mir selbst zeigen, was ich kann. Dafür muss man die Eier haben.»

Am Donnerstag erklärte Márquez, dass für ihn ein Wechsel zum Ducati-Kundenteam Pramac Ducati kein Thema sei. Drei Optionen liegen für ihn also auf dem Tisch: Bei Gresini bleiben, ins Werksteam wechseln – oder sogar die Marke wechseln.

Márquez erklärt: «Ich habe genau das gesucht und deswegen auch den Einjahresvertrag mit Gresini geschlossen. Als ich diesen Schritt gegangen bin, habe ich an mich geglaubt und an mein Potenzial. Wenn man sein Potenzial zeigt und schnell ist, wird man Optionen haben. Ich habe glücklicherweise mehrere Optionen, aber auch Prioritäten. Die Leute, die darüber Bescheid wissen müssen, wissen, wie ich mich wohlfühle und kennen meine Prioritäten.»

Auf eine Frage nach Gesprächen mit Ducati-Chef Luigi Dall’Igna sagt der Spanier: «Ich hatte mit ihm seit 2018 immer eine sehr gute, ehrliche und direkte Beziehung gehabt.»

Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, PR1 (31. Mai):

1. Francesco Bagnaia (I) Ducati 1:44,938 min

2. Alex Rins (E) Yamaha +0,273 sec

3. Pedro Acosta (E) KTM +0,388

4. Miguel Oliveira (P) Aprilia +0,402

5. Marc Márquez (E) Ducati +0,407

6. Enea Bastianini (I) Ducati +0,465

7. Jorge Martín (E) Ducati +0,467

8. Alex Márquez (E) Ducati +0,474

9. Maverick Viñales (E) Aprilia +0,486

10. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,523

11. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,542

12. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +0,712

13. Brad Binder (ZA) KTM +0,760

14. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,791

15. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,821

16. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,846

17. Jack Miller (AUS) KTM +0,860

18. Pol Espargaró (E) KTM +1,140

19. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,141

20. Johann Zarco (F) Honda +1,576

21. Joan Mir (E) Honda +1,646

22. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,802

23. Augusto Fernandez (E) KTM +1,936

24. Luca Marini (I) Honda +2,124

Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, FP1 (31. Mai):

1. Maverick Viñales (E) Aprilia 1:46,140 min

2. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,188 sec

3. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,288

4. Pedro Acosta (E) KTM +0,319

5. Jorge Martín (E) Ducati +0,447

6. Marc Márquez (E) Ducati +0,447

7. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,450

8. Alex Rins (E) Yamaha +0,579

9. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,650

10. Alex Márquez (E) Ducati +0,676

11. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,771

12. Jack Miller (AUS) KTM +0,876

13. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,968

14. Brad Binder (ZA) KTM +0,976

15. Pol Espargaró (E) KTM +0,993

16. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +1,057

17. Miguel Oliveira (P) Aprilia +1,151

18. Enea Bastianini (I) Ducati +1,156

19. Luca Marini (I) Honda +1,442

20. Augusto Fernandez (E) KTM +1,446

21. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,602

22. Joan Mir (E) Honda +1,672

23. Johann Zarco (F) Honda +1,764

24. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,972