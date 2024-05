Jorge Martín (Ducati/7.) hofft auf erste Startreihe

Obwohl er im Zeittraining nur auf Rang 7 fuhr, macht sich der WM-Führende Jorge Martín Hoffnungen auf die erste Startreihe. Der Ducati-Pilot warnt außerdem: Der Rückenwind könnte zu Auffahrunfällen führen.

WM-Leader Jorge Martín landete im Zeittraining von Mugello nur auf Platz 7. Der Spanier: «Ich hatte im ersten Stint jemanden vor mir, der mich gestört hat. Im zweiten Stint habe ich mich mit der Front nicht perfekt gefühlt.»

Nur eine Momentaufnahme also. Martín macht sich trotz des unterdurchschnittlichen Freitags Hoffnungen fürs Qualifying und die Rennen: «Das Tempo hat sich gut angefühlt und ich habe mit beiden Reifen, Soft und Medium, das Selbstbewusstsein gehabt. Morgen sollte ich also stark sein, ich denke es sollte für die erste Reihe reichen.»

Seine bevorzugte Stelle für den Angriff hat sich Martín schon ausgeguckt. Der Spanier lachend: «Ja, ich denke, ich habe eine. Aber ich kann das jetzt hier nicht sagen. Ich glaube ich habe eine Stelle, wo nicht zurückattackiert werden kann.»

In den Rennen eine Rolle spielen könnte der Wind. In Kurve 1 war am Freitag starker Rückenwind zu spüren, der die Piloten auf Spitzengeschwindigkeiten drückte. Könnte das für Chaos in den Rennen sorgen, wenn die Piloten enger zusammenfahren? Martín: «Der Fahrer, der weiter hinten ist, muss aufpassen und früher bremsen. Wenn man hinten ist mit Rückenwind ist an derselben Stelle bremst, geht das nicht gut. Wenn man hinten ist, muss man also den Abstand im Auge behalten und dafür sorgen, dass man nicht auf den Fahrer davor auffährt.»

Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, PR1 (31. Mai):

1. Francesco Bagnaia (I) Ducati 1:44,938 min

2. Alex Rins (E) Yamaha +0,273 sec

3. Pedro Acosta (E) KTM +0,388

4. Miguel Oliveira (P) Aprilia +0,402

5. Marc Márquez (E) Ducati +0,407

6. Enea Bastianini (I) Ducati +0,465

7. Jorge Martín (E) Ducati +0,467

8. Alex Márquez (E) Ducati +0,474

9. Maverick Viñales (E) Aprilia +0,486

10. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,523

11. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,542

12. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +0,712

13. Brad Binder (ZA) KTM +0,760

14. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,791

15. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,821

16. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,846

17. Jack Miller (AUS) KTM +0,860

18. Pol Espargaró (E) KTM +1,140

19. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,141

20. Johann Zarco (F) Honda +1,576

21. Joan Mir (E) Honda +1,646

22. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,802

23. Augusto Fernandez (E) KTM +1,936

24. Luca Marini (I) Honda +2,124

Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, FP1 (31. Mai):

1. Maverick Viñales (E) Aprilia 1:46,140 min

2. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,188 sec

3. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,288

4. Pedro Acosta (E) KTM +0,319

5. Jorge Martín (E) Ducati +0,447

6. Marc Márquez (E) Ducati +0,447

7. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,450

8. Alex Rins (E) Yamaha +0,579

9. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,650

10. Alex Márquez (E) Ducati +0,676

11. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,771

12. Jack Miller (AUS) KTM +0,876

13. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,968

14. Brad Binder (ZA) KTM +0,976

15. Pol Espargaró (E) KTM +0,993

16. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +1,057

17. Miguel Oliveira (P) Aprilia +1,151

18. Enea Bastianini (I) Ducati +1,156

19. Luca Marini (I) Honda +1,442

20. Augusto Fernandez (E) KTM +1,446

21. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,602

22. Joan Mir (E) Honda +1,672

23. Johann Zarco (F) Honda +1,764

24. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,972