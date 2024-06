Red Bull Ring verlängert Vertrag mit MotoGP bis 2030

Tolle Neuigkeiten für MotoGP-Fans in Österreich. Der Red Bull Ring hat seinen Vertrag mit der MotoGP um fünf weitere Jahre verlängert. Damit finden bis mindestens 2030 MotoGP-Rennen in der Steiermark statt.

Tolle Nachrichten für österreichische MotoGP-Fans! Die Königsklasse des Motorradsports wird bis mindestens 2030 auf dem Red Bull Ring zu Gast sein.

Am Samstagvormittag, also kurz bevor die Action auf der Strecke in Mugello/Italien beginnt, verkündeten MotoGP und Red Bull Ring die Vertragsverlängerung um weitere fünf Jahre bis einschließlich 2030.

Der bisherige Vertrag lief bis einschließlich 2025. Mit der Verlängerung einhergehen auch die Rennen von Moto2 und Moto3, die weiterhin in der Steiermark stattfinden werden.

Seit 2016 besuchten über eine Million Fans den Österreich-GP in Spielberg. Die Vertragsverlängerung von 2019 bis einschließlich 2025 hatte die Dorna noch mit Dietrich Mateschitz geschlossen. Die erneute langfristige Verlängerung erfolgte nun zwischen dem MotoGP-Rechteinhaber und Sohn Mark Mateschitz und soll das Vermächtnis des Red Bull Gründers würdigen.

Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports: «Wir freuen uns sehr, dass der Österreich-Grand-Prix bis 2030 im Kalender verankert ist. Wir haben hier eine der schönsten Rennstrecken der Welt. Sie bietet den Fans ein fantastisches Rennwochenende mit ausgezeichneter Infrastruktur, tollem Entertainment und spektakulären Rennen. Seit der Red Bull Ring Teil der Weltmeisterschaft ist, hat er für einige legendäre Momente gesorgt. Es ist die Heimstrecke von KTM und ein wichtiger Teil des beeindruckenden Engagements von Red Bull im Motorsport. Dieser Austragungsort hat eine große Bedeutung für viele unserer Stakeholder sowie für den österreichischen Motorsport insgesamt. Wir sind sehr glücklich, dass wir bis 2030 hier fahren und freuen uns auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit.»

Mark Mateschitz: «Wer Motorsport liebt, liebt die MotoGP. Sie verkörpert Rennsport in seiner reinsten Form. Wenn sich die besten Fahrer der Welt duellieren und in jeder Runde vielfache Positionswechsel passieren, hält es niemanden mehr auf den Sitzen. Wer die Begeisterung der Fans hier am Red Bull Ring einmal miterlebt hat, kommt nicht mehr davon los. Ich freue mich, dass wir dieses großartige Event für die Zuschauer mit dem Bekenntnis zu Österreich, speziell zur Steiermark, langfristig am Spielberg sichern konnten.»