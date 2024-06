FP2 Mugello: Ducati dominiert, Bagnaia Schnellster

Pecco Bagnaia umrundete die Strecke in Mugello beim zweiten freien Training zum MotoGP-Highlight-Wochende in der Toskana als Schnellster. Der Weltmeister führte eine Horde weiterer Ducati-Piloten an.

Am ersten Trainingstrag zum Großen Preis von Italien hatte sich Wetter in der Toskana wechselhaft gezeigt. Am Samstag endlich Traumwetter in Mugello.

In der 30-minütigen zweiten freien Traininingseinheit schoben sich sofort die Ducati-Piloten Pecco Bagnaia und Marc Márquez an die Spitze. Doch auch Fabio Quartararo, angestachelt vom zweiten Platz seines Teamkollegen am Freitag mischte auf der Yamaha als Siebter wieder vorne mit.

Am Ende war es eine Ducati Angelegenheit mit Bagnaia, Márquez, Morbidelli und Bastianini in Führung. Alex Rins ließ es am Samstag defensiver angehen. Die #42 beendet das zweite Training auf dem 17 Rang.

Im Vergleich zum stürmischen Freitag hielt sich GASGAS-Star Pedro Acosta am Samstag etwas zurück. Mit rund einer Sekunde Rückstand auf Bagnaia hielt sich Acosta zunächst im Mittelfeld auf, legte dann aber nach. Am Ende lag der Spanier auf Postion 5.

Gut aufgelegte zeigt sich Brad Binder. Erstmals am Wochenende tauchte Binder in den Top-10 auf.

Unauffällig die Aprilia-Armada. Vinales war auf Platz 6 schnellster Reiter der RS-GP. Enttäuschend der Auftritt des WM-Spitzenreiters. Jorge Martin beendete die Sitzung vor KTM-Wildcard-Pilot Pol Espargaro auf Platz 15.

Das kürzeste Training des Wochenendes hat eine hohe Aussagekraft. Die Piloten fällen in der Regel hier die Entscheidung für die Rennabstimmung zum GP am Sonntag. Da die Kandidaten der beiden Qualifying-Einheiten bereits definiert sind, steht eine umtimative Zeitenjagd nicht im Vordergrund. Konstanter Speed und ein gutes Gefühl stehen im Fokus der Sitzung. Die schnellste Zeit von Bagnaia lag rund 0,8 Sekunden hinter seiner besten Freitagsrunde.

Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, FP2 (1. Juni):

1. Francesco Bagnaia (I) Ducati 1:45,608 min

2. Marc Márquez (E) Ducati +0,229

3.Franco Morbidelli (I) Ducati +0,428

4. Enea Bastianini (I) Ducati +0,474

5. Pedro Acosta (E) KTM +0,491

6. Maverick Viñales (E) Aprilia +0,482

7. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,652

8. Brad Binder (ZA) KTM +0,665

9. Alex Márquez (E) Ducati +0,676

10. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,696

11. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +0,760

12. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,822

13. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,868

14. Jack Miller (AUS) KTM +0,890

15. Jorge Martín (E) Ducati +0,941

16. Pol Espargaró (E) KTM +1,026

17. Alex Rins (E) Yamaha +1,049

18. Miguel Oliveira (P) Aprilia +1,092

19.Augusto Fernandez (E) KTM +1,248

20.Takaaki Nakagami (J) Honda +1,491

21. Johann Zarco (F) Honda +1,605

22. Joan Mir (E) Honda +1,637

23.Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,808

24. Luca Marini (I) Honda +1,860

Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, PR1 (31. Mai):

1. Francesco Bagnaia (I) Ducati 1:44,938 min

2. Alex Rins (E) Yamaha +0,273 sec

3. Pedro Acosta (E) KTM +0,388

4. Miguel Oliveira (P) Aprilia +0,402

5. Marc Márquez (E) Ducati +0,407

6. Enea Bastianini (I) Ducati +0,465

7. Jorge Martín (E) Ducati +0,467

8. Alex Márquez (E) Ducati +0,474

9. Maverick Viñales (E) Aprilia +0,486

10. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,523

11. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,542

12. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +0,712

13. Brad Binder (ZA) KTM +0,760

14. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,791

15. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,821

16. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,846

17. Jack Miller (AUS) KTM +0,860

18. Pol Espargaró (E) KTM +1,140

19. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,141

20. Johann Zarco (F) Honda +1,576

21. Joan Mir (E) Honda +1,646

22. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,802

23. Augusto Fernandez (E) KTM +1,936

24. Luca Marini (I) Honda +2,124



Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, FP1 (31. Mai):

1. Maverick Viñales (E) Aprilia 1:46,140 min

2. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,188 sec

3. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,288

4. Pedro Acosta (E) KTM +0,319

5. Jorge Martín (E) Ducati +0,447

6. Marc Márquez (E) Ducati +0,447

7. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,450

8. Alex Rins (E) Yamaha +0,579

9. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,650

10. Alex Márquez (E) Ducati +0,676

11. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,771

12. Jack Miller (AUS) KTM +0,876

13. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,968

14. Brad Binder (ZA) KTM +0,976

15. Pol Espargaró (E) KTM +0,993

16. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +1,057

17. Miguel Oliveira (P) Aprilia +1,151

18. Enea Bastianini (I) Ducati +1,156

19. Luca Marini (I) Honda +1,442

20. Augusto Fernandez (E) KTM +1,446

21. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,602

22. Joan Mir (E) Honda +1,672

23. Johann Zarco (F) Honda +1,764

24. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,972