Offiziell: Pedro Acosta 2025 mit Red Bull-KTM

Im Rahmen des MotoGP-Spektakels in der Toskana bestätigte KTM, dass Super-Rookie Pedro für den Konzern in die Struktur von Red Bull Racing wechselt. Der Spanier einigte sich auf eine Zusammenarbeit für unbestimmte Zeit.

Nach dem Qualifying der MotoGP in Mugello bestätigte das KTM Racing Management unter Motorsport-Direktor Pit Beirer, was sich bereits in den vergangenen Wochen mit etlichen spektakulären Sessions und Podestplätzen angekündigt hatte.

Pedro Acosta, der innerhalb weniger Monate vom Rookie zum Superstar der Klasse aufstieg, bestreitet seine zweite MotoGP in den Farben des offiziellen Red Bull KTM Werksteams. Die offizielle Presseinformation spricht auch davon, dass die Zusammenarbeit mit dem populären Acosta über das Jahr 2025 hinaus gehen. Wie lange sich die Pierer Mobilty die Dienste von Pedro Acosta gesichert hat ist derzeit offen.

Der 20-jährige Spanier hatte bereits vor der Entscheidung einen Vertrag mit der Pierer Mobility AG. Doch nun steht auch offiziell fest, die Gruppe will Pedro als Speerspitze im Red Bull-Werksteam, Stand heute, an der Seite von Brad Binder. Der Südafrikaner hat langfristige Pläne mit dem Hersteller aus Oberösterreich. Sein Vertrag läuft bis Ende 2026.

Die Entscheidung der internen Umbesetzung ist keine große Überraschung. Seit dem zweiten Rennen der Saison übernahm der Rookie das sportliche Kommando innerhalb der Struktur der vier KTM RC16-Piloten. Mit 83 Punkten und WM-Position sechs ist Acosta derzeit auch in der Tabelle die Nummer 1.

Pit Beirer, KTM-Motorsportdirektor: «Es ist eine große Freude, diese Nachricht zu verkünden. Wir sind genauso aufgeregt wie alle anderen, wenn Pedro seinen Speed und seine Persönlichkeit auf der Strecke zeigt, und es sieht so aus, als ob dieser Junge viele neue Fans rund um den Globus gewinnt. Von den ersten Tagen im Red Bull MotoGP Rookies Cup an konnten wir sehen, dass er ein besonderer Fahrer ist. Jemand, der die Dinge anders angeht, und mit der stärksten Mentalität, seinen eigenen Weg zu gehen. Das macht ihn einzigartig in dieser MotoGP-Welt.»

Beirer weiter: «Es gibt uns viel Energie und Kraft, diese Reise mit ihm durch unsere Teams und unsere Motorräder zu machen. Ich möchte auch unsere KTM GP Academy und die Arbeit von Leuten wie Aki Ajo mit Pedro erwähnen. Es ist supercool, dass wir noch ein paar Jahre zusammen sein werden. Er hat eine sehr große Zukunft in der MotoGP und wir freuen uns auf das nächste Kapitel seiner Karriere mit uns.»