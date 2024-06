Pecco Bagnaia (Ducati/1.): «Jede Runde genossen!»

Ducati-Werksfahrer Francesco «Pecco» Bagnaia konnte den Fluch des MotoGP-Sprint-Rennens ausgerechnet im italienischen Mugello abschütteln und holte sich das Punktemaximum: «Endlich ein Sieg im Sprint.»

Die Fans in Mugello sahen am Samstag ein ereignisreiches Sprint-Rennen. Zunächst kegelte Jorge Martin (Pramac Ducati) in San Donato Enea Bastianini ins Aus – der Crash blieb von der Rennleitung ungeahndet. Später rutschte Martin selbst und unbedrängt vor der ersten Kurve ins Kiesbett und holte somit keine Punkte.

Sieger Pecco Bagnaia (27) wirkte bei der Sprint-Zeremonie vor der Haupttribüne seiner Tifosi extrem erleichtert. «Endlich ein Sieg im Sprint», strahlte der VR46-Schützling und fügte an: «Ich habe jede Runde genossen! Das Bike hat hervorragend gearbeitet, morgen wird es härter. Das Sprintrennen zu beenden und oben zu stehen ist aber wirklich toll. Ich liebe die Fans hier!»

Gresini-Ducati-Fahrer Marc Marquez (31) wird zum Stammgast auf dem Sprint-Podium. Der achtfache Champion bremste sich erst vor San Donato an Martin vorbei und holte in einer Phase sogar etwas zu Bagnaia auf. «Die Pace ist super gut. Heute hat alles gepasst, es war toll. Die Renn-Pace war auf Fälle da. Morgen möchte ich den Start besser managen, dann läuft es vielleicht noch besser.»

MotoGP-Rookie Pedro Acosta (20) wetzte mit der Red Bull-GASGAS des Tech3-Teams von Startplatz 7 durch den Ausfall von Jorge Martin schon wieder auf das Podium. «Ich war konkurrenzfähig im Qualifying, wir waren knapp dran an Platz 2, kommen weiter näher ran. Wir haben aber auch viel Respekt vor den Stars. Ich bin super happy mit der Arbeit, die in der Crew gemacht wird.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Mugello (1. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 11 Runden in 19:30,251 min.

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,469 sec.

3. Pedro Acosta (E), KTM, +4,147

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,421

5. Maverick Vinales (E), Aprilia, +7,693

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,271

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,571

8. Alex Marquez (E), Ducati, +8,846

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +8,984

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +10,085

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,199

12. Jack Miller (AUS), KTM, +13,988

13. Alex Rins (E), Yamaha, +14,137

14. Pol Espargaro (E), KTM, +18,259

15. Johann Zarco (F), Honda, +18,309

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,374

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +23,060

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +24,596

19. Luca Marini (I), Honda, +25,587

Out

Jorge Martin (E), Ducati, 4 Runden zurück

Joan Mir (E), Honda, 7 Runden zurück

Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

Miguel Oliveira (P), Aprilia, 10 Runden zurück

Fabio Quartararo (F), Yamaha, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 42 Rennen:

1. Martin, 155 Punkte. 2. Bagnaia 128. 3. Marc Marquez 123. 4. Bastianini 94. 5. Vinales 92 6. Acosta 90. 7. Binder 79. 8. Aleix Espargaro 77. 9. Di Giannantonio 65. 10. Alex Marquez 44. 11. Bezzecchi 42. 12. Quartararo 32. 13. Oliveira 29. 14. Raul Fernandez 28. 15. Miller 27. 16. Morbidelli 21. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 216 Punkte. 2. Aprilia 130. 3. KTM 129. 4. Yamaha 35. 5. Honda 19.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 222 Punkte. 2. Prima Pramac Racing, 176. 3. Aprilia Racing, 169. 4. Gresini Racing MotoGP, 167. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team, 107. 6. Red Bull KTM Factory Racing, 106. 7. Red Bull GASGAS Tech3, 103. 8. Trackhouse Racing, 57. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP, 39. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 17.