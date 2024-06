Jack Miller (KTM/12.): Probleme mit Vibrationen

KTM-Pilot Jack Miller ist nach dem Sprint von Mugello überhaupt nicht zufrieden, klagt über Vibrationen. Außerdem spricht er über seine Zukunft und darüber, was die Verlängerung mit Acosta für ihn bedeutet.

Jack Miller (KTM) wurde im Mugello-Sprint nur Zwölfter. Der Australier erklärt, was das Problem war: «Wir hatten Probleme mit Vibrationen. Wir haben vor dem Sprint einiges verändert, mehr in die Richtung von Brad (Teamkollege Binder, Anm.) gegangen, viel an der Aero, ein bisschen Last vom Heck wegnehmen. Wir haben den ganzen Tag ein wenig damit gespielt, versucht die Vibrationen zu verschieben, aber wir haben es nicht geschafft, sie zu beseitigen.»

Miller: «Als Fahrer geben mit die Vibrationen nicht das Selbstbewusstsein. Wir haben einen Schritt gemacht im Sprintrennen. Ich habe geschafft, immerhin zu verstehen und zu fühlen, was nicht richtig ist. Ich hoffe, dass wir im Warm-up morgen vorankommen und dann spätestens zum Rennen etwas wettbewerbsfähiger sind. Wir sind vier Sekunden von der Gruppe, in der wir sein sollten.»

Die Probleme mit den Vibrationen sind nie ganz weggegangen. Miller: «Es hängt von der Strecke und den Bedingungen ab. In Catalunya gab es keinen Grip, sodass man fast ein Setting fürs Nasse fährt. In LeMans hatten wir ein bisschen Vibrationen… Manche Strecken sind schlimmer als andere. Und diese war für mich glaube ich bislang die schlimmste, was die Vibrationen angeht.»

Am Vormittag wurde Pedro Acosta als Red Bull KTM-Fahrer für die nächste Saison bestätigt. Macht das Millers Zukunft klarer? Der Australier: «Nicht wirklich.» Dann scherzt er mit dem Journalisten, der die Frage gestellt hat: «Ich suche nach einem neuen Job. Lasst mich also wissen, wenn ihr irgendwelche Jobs zu vergeben habt.» Danach wird er ernst und sagt: «Eine klare Entscheidung von ihnen. Er hat einen super Job gemacht, wie er es das ganze Jahr gemacht hat, er ist ein super Rookie.»

Miller: «Ich bin mit den Ergebnissen, die ich bislang hatte, natürlich nicht so scharf darauf, jetzt einen Vertrag zu unterschreiben. Versteht mich nicht falsch, es gibt keine riesige Liste von Leuten, die Schlange stehen, um mir einen Vertrag zu geben, aber ich bin nicht gestresst deswegen. Ich hätte lieber bessere Resultate und würde mir so gern helfen.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Mugello (1. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 11 Runden in 19:30,251 min.

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,469 sec.

3. Pedro Acosta (E), KTM, +4,147

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,421

5. Maverick Vinales (E), Aprilia, +7,693

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,271

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,571

8. Alex Marquez (E), Ducati, +8,846

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +8,984

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +10,085

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,199

12. Jack Miller (AUS), KTM, +13,988

13. Alex Rins (E), Yamaha, +14,137

14. Pol Espargaro (E), KTM, +18,259

15. Johann Zarco (F), Honda, +18,309

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,374

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +23,060

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +24,596

19. Luca Marini (I), Honda, +25,587



Out

Jorge Martin (E), Ducati, 4 Runden zurück

Joan Mir (E), Honda, 7 Runden zurück

Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

Miguel Oliveira (P), Aprilia, 10 Runden zurück

Fabio Quartararo (F), Yamaha, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 42 Rennen:

1. Martin, 155 Punkte. 2. Bagnaia 128. 3. Marc Marquez 123. 4. Bastianini 94. 5. Vinales 92 6. Acosta 90. 7. Binder 79. 8. Aleix Espargaro 77. 9. Di Giannantonio 65. 10. Alex Marquez 44. 11. Bezzecchi 42. 12. Quartararo 32. 13. Oliveira 29. 14. Raul Fernandez 28. 15. Miller 27. 16. Morbidelli 21. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 216 Punkte. 2. Aprilia 130. 3. KTM 129. 4. Yamaha 35. 5. Honda 19.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 222 Punkte. 2. Prima Pramac Racing, 176. 3. Aprilia Racing, 169. 4. Gresini Racing MotoGP, 167. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team, 107. 6. Red Bull KTM Factory Racing, 106. 7. Red Bull GASGAS Tech3, 103. 8. Trackhouse Racing, 57. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP, 39. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 17.