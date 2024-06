Fabio Di Giannantonio (Ducati/7.): «Alles wackelt!»

VR46-Ducati-Fahrer Fabio Di Giannantonio beendete das Sprint-Rennen der MotoGP in Mugello auf Rang 7. Er spricht über eine besonders herausfordernde Kurve, die sein Motorrad instabil macht und zum Wackeln bringt.

Fabio Di Giannantonio konnte als Siebter immerhin Punkte aus dem MotoGP-Sprint von Mugello mitnehmen, bei dem er nur von Startplatz 14 losgefahren war. Der Italiener fuhr in einer spannenden Kampfgruppe, die von Maverick Vinales (5.) bis zu Routinier Aleix Espargaro reichte, und landete einmal mehr vor seinem Teamkollegen Marco Bezzecchi (10.).

«Es war schade, dass mir meine schnelle Runde in Q1 wegen der gelben Flaggen gestrichen wurde», fasst «Diggia» zusammen. «Es wäre bis dahin von den Daten her die gleiche Zeit gewesen, wie jene 1:44,5 dann von Pecco später im Q2. Wir wissen, wie wichtig das ist mit diesem Format – speziell im Sprint. Das kann dir ein Wochenende schon wieder ruinieren.»

Dennoch ist der 26-jährige Italiener aus Rom guter Dinge: «Ich habe es auch als Gelegenheit genommen, um es mir und den Leuten zu zeigen, dass wir hier in der MotoGP auch Aufholjagden zeigen können. Speziell in der ersten Phase konnte ich einige gute Manöver zeigen. Leider sind mir die Attacken gegen Vinales und Binder nicht gelungen, da war ich schon ziemlich am Limit. Aber ich denke, wir haben in Summe eine guten Job gemacht.»

Zum Hauptrennen am Sonntag sagt Di Giannantonio: «Ich würde gerne wieder so ein Comeback zeigen. Ein guter Start wäre auch wieder hilfreich. Wenn wir mit dabei sind, dann haben wir auch eine gute Pace und können mit den anderen Top-Leuten mitfahren. Es wäre auch interessant, zu lernen, was Marc hier so macht.»

Zur brutalen Anbremsphase vor Kurve 1 bei San Donato sagt er: «Das Bike ist instabil - alles wackelt ziemlich und man weiß nie, wie gut die Verzögerung in diesem Moment ist. Es ist aber auch eine sehr unterhaltsame Stelle. Beim Reifen habe ich im Sprint keinen allzu großen Verschleiß gespürt, daher ist eventuell keine Unmöglichkeit, auch morgen mit diesem Reifentyp zu fahren.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Mugello (1. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 11 Runden in 19:30,251 min.

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,469 sec.

3. Pedro Acosta (E), KTM, +4,147

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,421

5. Maverick Vinales (E), Aprilia, +7,693

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,271

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,571

8. Alex Marquez (E), Ducati, +8,846

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +8,984

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +10,085

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,199

12. Jack Miller (AUS), KTM, +13,988

13. Alex Rins (E), Yamaha, +14,137

14. Pol Espargaro (E), KTM, +18,259

15. Johann Zarco (F), Honda, +18,309

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,374

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +23,060

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +24,596

19. Luca Marini (I), Honda, +25,587



Out

Jorge Martin (E), Ducati, 4 Runden zurück

Joan Mir (E), Honda, 7 Runden zurück

Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

Miguel Oliveira (P), Aprilia, 10 Runden zurück

Fabio Quartararo (F), Yamaha, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 42 Rennen:

1. Martin, 155 Punkte. 2. Bagnaia 128. 3. Marc Marquez 123. 4. Bastianini 94. 5. Vinales 92 6. Acosta 90. 7. Binder 79. 8. Aleix Espargaro 77. 9. Di Giannantonio 65. 10. Alex Marquez 44. 11. Bezzecchi 42. 12. Quartararo 32. 13. Oliveira 29. 14. Raul Fernandez 28. 15. Miller 27. 16. Morbidelli 21. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 216 Punkte. 2. Aprilia 130. 3. KTM 129. 4. Yamaha 35. 5. Honda 19.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 222 Punkte. 2. Prima Pramac Racing, 176. 3. Aprilia Racing, 169. 4. Gresini Racing MotoGP, 167. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team, 107. 6. Red Bull KTM Factory Racing, 106. 7. Red Bull GASGAS Tech3, 103. 8. Trackhouse Racing, 57. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP, 39. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 17.