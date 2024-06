Pecco Bagnaia (1./Ducati): «Marc war immer wieder da»

Trotz seines souveränen Sprint-Siegs musste Francesco Bagnaia hart für seinen Erfolg arbeiten. Und trotz seines Heimsiegs ist er immer noch frustriert, dass er für das Rennen am Sonntag mit einer Grid-Strafe belegt wurde

Auf seiner Paradestrecke in Mugello brillierte Pecco Bagnaia (27) im Sprint mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg. Doch aus seiner Sicht war das alles andere als einfach. «Ich habe versucht, das Rennen ab der Mitte zu kontrollieren. Doch sobald ich dann etwas langsamer wurde, war Marc (Márquez, Anm.) sofort wieder da», bekundete der Doppel-Weltmeister, dass er den heißen Atem seines Markenkollegen immer präsent im Nacken hatte.

Nach seinen Rennsiegen 2022 und 2023 auf der 5,245 km langen, idyllisch gelegenen Strecke oberhalb von Florenz analysierte der Mann aus der VR46-Academy feine Unterschiede zwischen der aktuellen Desmosedici und dem Vorjahresmodell: «Das letztjährige Bike ließ sich hier wunderbar flüssig bewegen. Es war wunderbar zu fahren. Heute kommen wir vor allem dank der Reifen und der Bremsen auf noch schnellere Zeiten.»

Verglichen zum Vorjahressieg im Sprint benötigte Bagnaia in der jetzigen Austragung elf Sekunden weniger für die elf Runden. «Das liegt aber auch daran, dass es 2023 die ersten zwei, drei Runden leicht nieselte», berichtigt der 31-fache GP-Sieger (davon 21 in der MotoGP) die Analyse der Vergleichszeiten. Viel mehr auf dem Magen liegt Pecco Bagnaia die am Freitag ausgesprochene Grid-Strafe nach seiner unerfreulichen Begegnung mit Alex Márquez: «Es ist einfach nur Shit. Ich bin frustriert», ereifert er sich. «Bei den Strafzumessungen wird nie mit einheitlichem Maß gemessen. Ich habe den Stewards auch aufgrund meiner Daten aufzuzeigen versucht, warum es zu diesem Zwischenfall gekommen ist.»

«Ich will mich nicht zum Richter aufschwingen», betont Bagnaia, «aber wir haben bei den Kollisionen von Quartararo, Oliveira oder Martin und Bastianini gesehen, dass nicht mit gleichem Maß gemessen wird.» Bagnaia ist sich bewusst, dass ihm vom fünften Startplatz aus ein deutlich schwierigeres Rennen bevorsteht. «Ein guter Start wird Pflicht sein. Ich rechne im Rennen mit einer harten Gegenwehr von Marc, Jorge und Pedro», sieht sich der 197-fache GP-Starter der geballten Wucht entschlossener Mitstreiter gegenüber.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Mugello (1. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 11 Runden in 19:30,251 min.

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,469 sec.

3. Pedro Acosta (E), KTM, +4,147

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,421

5. Maverick Vinales (E), Aprilia, +7,693

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,271

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,571

8. Alex Marquez (E), Ducati, +8,846

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +8,984

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +10,085

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,199

12. Jack Miller (AUS), KTM, +13,988

13. Alex Rins (E), Yamaha, +14,137

14. Pol Espargaro (E), KTM, +18,259

15. Johann Zarco (F), Honda, +18,309

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,374

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +23,060

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +24,596

19. Luca Marini (I), Honda, +25,587



Out

Jorge Martin (E), Ducati, 4 Runden zurück

Joan Mir (E), Honda, 7 Runden zurück

Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

Miguel Oliveira (P), Aprilia, 10 Runden zurück

Fabio Quartararo (F), Yamaha, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 42 Rennen:

1. Martin, 155 Punkte. 2. Bagnaia 128. 3. Marc Marquez 123. 4. Bastianini 94. 5. Vinales 92 6. Acosta 90. 7. Binder 79. 8. Aleix Espargaro 77. 9. Di Giannantonio 65. 10. Alex Marquez 44. 11. Bezzecchi 42. 12. Quartararo 32. 13. Oliveira 29. 14. Raul Fernandez 28. 15. Miller 27. 16. Morbidelli 21. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 216 Punkte. 2. Aprilia 130. 3. KTM 129. 4. Yamaha 35. 5. Honda 19.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 222 Punkte. 2. Prima Pramac Racing, 176. 3. Aprilia Racing, 169. 4. Gresini Racing MotoGP, 167. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team, 107. 6. Red Bull KTM Factory Racing, 106. 7. Red Bull GASGAS Tech3, 103. 8. Trackhouse Racing, 57. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP, 39. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 17.