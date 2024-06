Enea Bastianini (Ducati/2.): «Marc hat mich geweckt»

Die entscheidende Aktion: «La Bestia» geht in der letzten Kurve am «Martinator» vorbei

Neben einem starken Weltmeister war Enea Bastianini der Mann des Gran Premio. Der Ducati-MotoGP-Werkspilot schnappte sich im Finale mit Márquez und Martin seine härtesten Konkurrenten auf der Strecke und an der Jobbörse.

In der letzten Runde des MotoGP-Rennens wussten die Fans nicht, wohin sie zuerst schauen sollten. Denn während Weltmeister Pecco Bagnaia an der Spitze lag, biss sich Enea Bastianini Meter um Meter näher an Jorge Martin. In der letzten Kurve gelang es «La Bestia» den Spanier vor den tobenden Fans vom zweiten Platz zu verdrängen.

Mit der mutigen Aktion macht der Italiener den Ducati-Freudentag perfekt. Zumindest aus der Sicht der Ducati-Lenovo-Box, in der sich die Techniker und Manager in den Armen lagen. In der Nachbargarage bei Pramac ging es zeitgleich deutlich abgekühlter zu.

Bastianini war neben Bagnaia aus der zweiten Reihe in das Rennen über 23 Runden gegangen und erwischte wie sein Teamkollege einen sehr guten Start. Aber der erste Kurven lag Bastianini an dritter Stelle und war in der Lage den Markenkollegen Bagnaia und Martin zu folgen. Runde um Runde beobachtet Bastianini die Spitze, bis er in Runde 18 von Marc Márquez überholt wurde. Wie Bastianini erzählt, war das Manöver des Gresini-Piloten der entscheidende Weckruf: « Schnell hatte ich auch heute das Gefühl, ganz vorne fahren zu können. Aber ich habe auch ein wenig geschlafen, bin einfach hinter der Spitze hergefahren. Marc hat mich aufgeweckt. Als er vorbei war, habe ich mir gesagt «Nein, nicht heute, das ist mein Podium».

In der Tat schien die #23 in der letzten Runden wie ausgewechselt. Aggressiv und selbstbewusst bereitete er den Konter an Marc Márquez vor. Die Rückkehr auf einen Podestplatz beschreibt Enea Bastianini so: «Ich habe Marc dann zuerst studiert und dann wusste ich, dass die Ausfahrt von Arrabiata-2 die richtige Stelle ist. So habe ich es dann gemacht. Ich habe wirklich extrem spät gebremst, aber ich konnte die Aktion voll kontrollieren.»

Mit freiem Blick nach vorne erkannte der Werksfahrer eine Chance auch noch Jorge Martin einzufangen. In einer guten halben Runde fuhr der Italiener eine Lücke von 0,6 sec zu. Die spannendste Szene des GP erlebte Bastianini voller Adrenalin: «Ich hatte weniger als zwei Runden, aber ich habe dann realisiert, wie schnell ich näher kommen konnte. Ich habe alles gegeben und in der letzten Kurve hat es innen geklappt. Nach einer sehr schwierigen Woche bin ich jetzt nur happy!»

Auch wenn es nicht für den Sieg reichte, mit den entschlossen Attacken gegen Marc Márquez und Jorge Martin erreichte «La Bestia» sein Ziel und schaffte das erste Podium seiner Laufbahn vor den Fans in Mugello.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (2. Juni):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden in 40:51,385 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,799 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,924

4. Marc Marquez (E), Ducati, +2,064

5. Pedro Acosta (E), KTM, +7,051

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,890

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +10,076

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,683

9. Alex Marquez (E), Ducati, +13,535

10. Brad Binder (ZA), KTM, +15,901

11. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,182

12. Raul Fernandez (E), Aprilia, +20,307

13. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 20,346

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +23,292

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,613

16. Jack Miller (AUS), KTM, +28,417

17. Pol Espargaro (E), KTM, +28,778

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +30,622

19. Johann Zarco (F), Honda, +31,457

20. Luca Marini (I), Honda, +32,310

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +47,724

– Augusto Fernandez (E), 19 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda 17 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 14 Runden zurück



Ergebnisse MotoGP-Sprint Mugello (1. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 11 Runden in 19:30,251 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,469 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +4,147

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,421

5. Maverick Vinales (E), Aprilia, +7,693

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,271

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,571

8. Alex Marquez (E), Ducati, +8,846

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +8,984

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +10,085

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,199

12. Jack Miller (AUS), KTM, +13,988

13. Alex Rins (E), Yamaha, +14,137

14. Pol Espargaro (E), KTM, +18,259

15. Johann Zarco (F), Honda, +18,309

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,374

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +23,060

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +24,596

19. Luca Marini (I), Honda, +25,587

– Jorge Martin (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 7 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 10 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 10 Runden zurück



WM-Stand nach 14 von 42 Rennen:

1. Martin, 175 Punkte. 2. Bagnaia 153. 3. Marc Marquez 136. 4. Bastianini 114. 5. Acosta 101. 5. Vinales 100. 7. Binder 85. 8. Aleix Espargaro 82. 9. Di Giannantonio 74. 10. Alex Marquez 51. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 32. 13.Quartararo 32. 14. Morbidelli 31. 15. Oliveira 31. 16. Miller 27. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 241 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 138. 4. Yamaha 36. 5. Honda 19.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 267 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 202. 3. Gresini Racing MotoGP 187. 4. Aprilia Racing 182. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 119. 6. Red Bull GASGAS Tech3 114. 7. Red Bull KTM Factory Racing 112. 8. Trackhouse Racing 63. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 40. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 13.