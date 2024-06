Brad Binder (10./KTM): Fragezeichen Nach Mugello-GP

In der KTM-Box war nach dem Mugello-Rennen eine gewisse Ratlosigkeit zu spüren. Brad Binder kann es sich nicht erklären, warum er seinen Speed nicht ausspielen kann. Er hofft auf Antworten beim Test am Montag.

«Der Testtag kommt uns wirklich wie gerufen», kommentierte Brad Binder (28) nach dem Rennen. «Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Ich komme nicht auf den Speed, der möglich wäre. Ich konnte tun, was ich wollte.» Das Fahrverhalten seiner RC16 sei äusserst eigentümlich gewesen. «Was zwischen Vorder- und Hinterrad passiert, welche Verwindungen und Bewegungen wir aktuell im Motorrad haben, ist mir ein Rätsel», bekannte der aktuelle WM-Siebte nach mühevollen 23 Runden.

«Die Probleme äussern sich auf der Strecke vor allem durch starke Vibrationen. An gewissen Stellen ist das Bike sogar beinahe etwas gehüpft.» Es sei äusserst schwierig gewesen, saubere Linien zu fahren. Noch empfindlicher auf derartige Abstimmungsprobleme reagiert in der Regel Teamkollege Jack Miller, der sich in Mugello in den Tiefen des Klassements ausserhalb der WM-Punkte bewegte und sich schliesslich nur knapp vor KTM-Testfahrer Pol Espargaró ins Ziel hangelte.

«Ich hatte für das Rennen eigentlich wieder auf einen Bombenstart wie im Sprint gehofft», kommentierte KTM-Star Brad Binder seine ursprüngliche Strategie. Daraus resultierte dann am Samstag noch ein sechster Rang. Doch im Rennen klappte dies kein zweites Mal. So war dann ein Angriff auf die Positionen vor ihm aussichtslos. «Ich hechelte permanent der Gruppe vor mir hinterher. Doch ich kam nie wirklich näher. Es war frustrierend.»

So blieb dem ratlosen Südafrikaner schliesslich nur der für seine Ansprüche bescheidene zehnte Rang, ohne dass er den vor ihm fahrenden Alex Márquez ernsthaft attackieren konnte. Und natürlich bleibt auch auch die Hoffnung auf den Testtag am Montag, bei dem er dem Rätsel auf die Schliche kommen will.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (2. Juni):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden in 40:51,385 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,799 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,924

4. Marc Marquez (E), Ducati, +2,064

5. Pedro Acosta (E), KTM, +7,051

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,890

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +10,076

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,683

9. Alex Marquez (E), Ducati, +13,535

10. Brad Binder (ZA), KTM, +15,901

11. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,182

12. Raul Fernandez (E), Aprilia, +20,307

13. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 20,346

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +23,292

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,613

16. Jack Miller (AUS), KTM, +28,417

17. Pol Espargaro (E), KTM, +28,778

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +30,622

19. Johann Zarco (F), Honda, +31,457

20. Luca Marini (I), Honda, +32,310

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +47,724

– Augusto Fernandez (E), 19 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda 17 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 14 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Mugello (1. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 11 Runden in 19:30,251 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,469 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +4,147

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,421

5. Maverick Vinales (E), Aprilia, +7,693

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,271

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,571

8. Alex Marquez (E), Ducati, +8,846

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +8,984

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +10,085

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,199

12. Jack Miller (AUS), KTM, +13,988

13. Alex Rins (E), Yamaha, +14,137

14. Pol Espargaro (E), KTM, +18,259

15. Johann Zarco (F), Honda, +18,309

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,374

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +23,060

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +24,596

19. Luca Marini (I), Honda, +25,587

– Jorge Martin (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 7 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 10 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 42 Rennen:

1. Martin, 175 Punkte. 2. Bagnaia 153. 3. Marc Marquez 136. 4. Bastianini 114. 5. Acosta 101. 5. Vinales 100. 7. Binder 85. 8. Aleix Espargaro 82. 9. Di Giannantonio 74. 10. Alex Marquez 51. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 32. 13.Quartararo 32. 14. Morbidelli 31. 15. Oliveira 31. 16. Miller 27. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 241 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 138. 4. Yamaha 36. 5. Honda 19.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 267 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 202. 3. Gresini Racing MotoGP 187. 4. Aprilia Racing 182. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 119. 6. Red Bull GASGAS Tech3 114. 7. Red Bull KTM Factory Racing 112. 8. Trackhouse Racing 63. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 40. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 13.