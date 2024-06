MotoGP-Test Mugello: Die Fahrer stehen im Regen

Alle Piloten hatten während des GP-Wochenendes die große Bedeutung des offiziellen MotoGP-Tests in Mugello betont. Doch aus dem Plan wird erstmal nichts. Nur wenigen Piloten drehten einige Runden, dann kam der Regen.

Lediglich sechs Piloten nutzen die ersten zwei Stunden des offiziellen Testtags der MotoGP-Klasse für eine Ausfahrt. Binder, Miller und Acosta für KTM, dazu Vinales und Savadori mit der Aprilia RS-GP. Einsamer Honda-Pilot war ab 11 Uhr Joan Mir. Nennenswerte Zeiten konnten nicht notiert werden.

Das lag auch am Zustand des 5,2 km langen Asphaltbands in der Toskana. In der Nacht hatte es geregnet und vereinzelte feuchte Stellen führten dazu, dass sich die Fahrer zurückhielten. Die schnellste Runde von KTM-Werksfahrer Brad Binder mit 1:47,6 min lag über 1,9 sec über der schnellsten Rennrunde am Sonntag von Pecco Bagnaia und gar 3,2 sec über dem am Samstag von Jorge Martin neu aufgestellten All-Time Lap record (1:44,502 min).

Um 11:30 wurden die Pläne aller Teams vom Wetter sabotiert. Schnell hatte sich der Himmel über Strecke zugezogen und es begann zu regnen. Die Yamaha-Piloten Alex Rins und Fabio Quartararo ließen Regenreifen aufziehen und gingen um kurz vor 12 zur Orientierung auf die Rennstrecke.

Die erste Einheit auf dem Mugello-Circuit ist damit wertlos. Aufgrund des nur leichten Niederschlages und Wind ist es durchaus möglich, dass der MotoGP-Test am Nachmittag bei guten Bedingungen fortgesetzt werden kann.



Zeiten MotoGP-Test Mugello (2. Juni), Stand 11.30 Uhr:

1. Brad Binder (ZA), KTM, 1:47,617 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,033

3. Jack Miller (AUS), KTM, +1,614

4. Joan Mir (E), Honda, +2,171

5. Maverick Vinales (E), Aprilia, +7,361

6. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +11,680

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (2. Juni):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden in 40:51,385 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,799 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,924

4. Marc Marquez (E), Ducati, +2,064

5. Pedro Acosta (E), KTM, +7,051

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,890

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +10,076

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,683

9. Alex Marquez (E), Ducati, +13,535

10. Brad Binder (ZA), KTM, +15,901

11. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,182

12. Raul Fernandez (E), Aprilia, +20,307

13. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 20,346

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +23,292

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,613

16. Jack Miller (AUS), KTM, +28,417

17. Pol Espargaro (E), KTM, +28,778

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +30,622

19. Johann Zarco (F), Honda, +31,457

20. Luca Marini (I), Honda, +32,310

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +47,724

– Augusto Fernandez (E), 19 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda 17 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 14 Runden zurück



Ergebnisse MotoGP-Sprint Mugello (1. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 11 Runden in 19:30,251 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,469 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +4,147

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,421

5. Maverick Vinales (E), Aprilia, +7,693

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,271

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,571

8. Alex Marquez (E), Ducati, +8,846

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +8,984

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +10,085

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,199

12. Jack Miller (AUS), KTM, +13,988

13. Alex Rins (E), Yamaha, +14,137

14. Pol Espargaro (E), KTM, +18,259

15. Johann Zarco (F), Honda, +18,309

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,374

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +23,060

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +24,596

19. Luca Marini (I), Honda, +25,587

– Jorge Martin (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 7 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 10 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 10 Runden zurück



WM-Stand nach 14 von 42 Rennen:

1. Martin, 171 Punkte. 2. Bagnaia 153. 3. Marc Marquez 136. 4. Bastianini 114. 5. Acosta 101. 5. Vinales 100. 7. Binder 85. 8. Aleix Espargaro 82. 9. Di Giannantonio 74. 10. Alex Marquez 51. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 32. 13.Quartararo 32. 14. Morbidelli 31. 15. Oliveira 31. 16. Miller 27. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 241 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 138. 4. Yamaha 36. 5. Honda 19.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 267 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 202. 3. Gresini Racing MotoGP 187. 4. Aprilia Racing 182. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 119. 6. Red Bull GASGAS Tech3 114. 7. Red Bull KTM Factory Racing 112. 8. Trackhouse Racing 63. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 40. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 13.