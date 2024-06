Pit Beirer über die Hierarchie im Vier-Fahrer-Team

Zusammen mit dem Wechsel von Enea Bastianini und Maverick Viñales 2025 zu KTM ist auch klar: Es wird vier identische Bikes für vier Fahrer geben. Motorsportchef Pit Beirer erklärt, wie ausgemacht wird, wer Kapitän ist.

Kommende Saison soll es vier Werks-KTM geben. Die Marke GASGAS wird nach Ablauf der Saison 2024 nicht mehr kommuniziert. Die Tech3-Struktur von Besitzer Hervé Poncharal wird mit der komplett neuen Fahrerpaarung in den gleichen Farben wie das KTM-Werksteam auftreten.

KTM-Motorsportdirektor Pit Beirer: «Es war eine gute Zeit, in der wir unterschiedlichen Marken Präsenz gegeben haben. Wir sind aber der Meinung, dass das Projekt am stärksten ist, wenn es ein Line-Up mit vier Fahrern ist, Red Bull KTM. Ich bin unseren Partnern sehr dankbar, Red Bull bleibt bei uns und sieht es auch als Vier-Fahrer-Team.» Eine Unterscheidung in Werksteam und Satellitenteam ist damit vorbei.

Und wie sieht innerhalb dieses Vierergespanns die Hierarchie aus? Beirer hat ein klares Kriterium kommuniziert.

Beirer: «Wir haben mit allen vier Jungs gesprochen, wie wir in der Zukunft arbeiten werden. Wir werden vier identische Maschinen bereitstellen. Und es beginnt schon einen Schritt davor: Wir wollen jeden Fahrer auch mit dem Umfeld kombinieren und dann zu Beginn der Saison identisches Material bereitstellen.»

Einen Anführer zu Beginn der Saison wird es nicht geben. Beirer: «Wir wollen zu diesem Zeitpunkt keinen Teamcaptain ausrufen. Wir haben ihnen gesagt: Die Performance wird entscheiden. Alle bekommen die volle Unterstützung. Es ist nicht der Plan, neue Teile nur für einen Fahrer an die Strecke zu bringen. Aber es könnte der Zeitpunkt kommen, an dem man etwas Neues und Besseres hat, aber es nur für einen Piloten bereitstellen kann. Dann wird der Beste in den WM-Punkten es bekommen. Der Teamcaptain wird also derjenige sein, der in der WM-Wertung am weitesten oben ist von unseren Fahrern, der Zweite dann Nummer zwei etc. Es wird also nicht eine Garage das Werksteam und eine das Satellitenteam sein und das Werksteam alles zuerst bekommen, sondern es liegt an den Jungs, das Material zu bekommen.»

Neuzugang Maverick Viñales soll nicht begeistert gewesen sein, dass Jorge Martín die Führungsrolle bei Aprilia übernehmen sollte. Bei KTM ist nun alles offen. Beirer: «Ich habe also weder Enea noch Maverick gesagt, dass er unser neuer Teamcaptain sein wird. Wir wollen beide und wir wollen, dass sie performen. Es ist Racing! Der Stärkere wird sich durchsetzen und der Stärkste wird der Kapitän sein.»