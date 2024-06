MotoGP-Sachsenring: Volle Action auch neben der Piste

Der Motorrad-Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring mit Stefan Bradl und Lukas Tulovic bringt neue Möglichkeiten, um mit den Stars der MotoGP-WM in Kontakt zu treten, plus ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Der traditionelle Motorrad Grand Prix von Deutschland steigt von 3. bis 7. Juli auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal. Rund um das Event werden zahlreiche attraktive Fan-Events geboten. Den Auftakt macht bereits am Mittwochabend ab 19 Uhr der Sachsenring Charity-Run. Am Donnerstagabend ist die Boxengasse ab 16.30 Uhr zwei Stunden lang für die Fans geöffnet.

Zu den Höhepunkten der sportlichen Riesenveranstaltung zählen die Fahrerparade, der MotoGP-Hero Walk und die traditionelle Fahrerpräsentation in der Karthalle am Samstagabend ab 19 Uhr. Auch mehrere Konzerte und DJ-Auftritte finden dort statt. Unmittelbar neben der Karthalle befindet sich das Dekra-Riesenrad, das bis spät in die Nacht den ultimativen Überblick über Spektakel unweit von Chemnitz gibt. Eine Neuerung erwartet die Fans im Bereich der Tribüne T2. Hier ermöglicht der BplusL-Fan Tower ebenfalls völlig neue MotoGP-Perspektiven.

Neu für 2024 zudem: Der «Hero Walk» – das Treffen der Fans mit den Stars auf dem roten Teppich in einem eigens abgesperrten Bereich – wird in die schon berühmte und wettersichere Karthalle verlegt. Im Vorjahr wurde der Hero Walk der Moto2- und Moto3-Piloten am Samstagvormittag zur Enttäuschung der vielen Fans vor der historischen Ausstellungshalle kurzfristig aufgrund des Regens abgesagt. Diesmal steigt der Hero Walk der Moto2- und Moto3-Fahrer am Samstag von 11.45 bis 12.15 Uhr. Am Sonntag sind dann die MotoGP-Stars von 10.20 bis 10.40 hautnah anzutreffen – hier nehmen sich alle Asse der Königsklasse Zeit für Selfies und Autogramme.

Ein echter Hingucker ist auch die Historische Motorrad Ausstellung, die am Freitag und Samstag von 9 bis 19 Uhr sowie am Rennsonntag bis 14 Uhr geöffnet sein wird.

Wieder am Start ist auch 2024 der «Red Bull Rennzirkus», der im Ausstellungsbereich seit Jahren die Fans begeistert. Hier werden spektakuläre Stunt-Shows dargeboten. Der Red Bull-Rennzirkus ist täglich ab 10 Uhr geöffnet. Karten für den Sachsenring sind bereits ab 29 Euro erhältlich. Infos im Internet gibt es unter adac.de/motogp und unter der Emailadresse: info@sachsenring-event.de. Die Telefon-Hotline lautet: +49 3723/8099111.