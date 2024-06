Marc Márquez: Eröffnungsgast im Nadal-Hotel

Gresini-Ducati-Fahrer Marc Màrquez gönnte sich in der dreiwöchigen Rennpause eine Auszeit in einem ganz besonderen spanischen Ressort-Hotel. Der Dritte der WM-Tabelle genoss zudem den Sound eines Motocross-Zweitakters.

MotoGP-Ass Marc Marquez hat in den vergangenen Wochen seine Zukunft geregelt. Der Spanier wird ab 2025 Werksfahrer bei Ducati Corse. Die Pause bis zur anstehenden Dutch-TT in Assen Ende Juni teilt er sich gut ein. Der achtfache Weltmeister und erklärte Tennis-Fan gönnte sich zuletzt eine besondere Auszeit am Meer. Die Wahl des Aufenthaltsortes hatte einen ganz besonderen Hintergrund.

Das edle Refugium mit dem Namen «Zel Hotel» befindet sich in Tossa de Mar an der spanischen Costa Brava in der Provinz Girona im Nordosten von Barcelona. Bei der Zel-Hotelgruppe ist Spaniens Tennis-Ikone und Márquez-Kumpel Rafael Nadal (38) als Ideengeber, Testimonial und Investor an Bord. Márquez war auf der Liste der Eröffnungs-Gäste und damit ein erster prominenter Test-Gast imf frisch eröffneten Hotel.

Gemeinsam mit Lebensgefährtin Gemma Pinto und einem befreundeten Pärchen ließ Márquez kurzzeitig die Seele baumeln. Im Zuge der Einweihung mit viel spanischer Prominenz gab es in Tossa de Mar auch ein Treffen der beiden spanischen Sport-Idole Nadal und Márquez. Das Zel Hotel an der Costa Brava ist das zweite Haus der Gruppe, die mit der Melia-Hotelgruppe kooperiert.

Die Hotels zeichnen sich durch Nachhaltigkeit, mit speziellen Ernährungsberatungen, dazu passenden Kochkursen sowie einem außergewöhnlichen Sportangebot aus, bei dem die Gäste aus einem breiten Spektrum zwischen Relax-Urlaub und Adrenalin-Kick wählen können.

Apropos: Marc Márquez stieg am Wochenende aber auch wieder in sein persönliches Trainingsprogramm ein. Bei einer Motocross-Session wechselte er auf einen 125er-Zweitakt-Renner und genoss den giftigen Sound.

Die MotoGP-WM geht für «MM93» am letzten Juni-Wochenende in Assen weiter. Marc Màrquez hat mit der Gresini-Ducati des Jahrgangs 2023 aktuell 17 Punkte Rückstand auf seinen nächstjährigen Teamkollegen Pecco Bagnaia. Auf den WM-Spitzenreiter und zukünftigen Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin fehlen 35 Zähler.