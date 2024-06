Rekord-Countdown für Acosta: Noch zwei Rennen Zeit

Red Bull-GASGAS-Rookie Pedro Acosta hat noch zwei Rennen Zeit, um einen bedeutenden MotoGP-Rekord seines Landsmannes Marc Márquez zu überflügeln. Für Assen hat sich der WM-Fünfte intensiv vorbereitet.

Die MotoGP-WM nimmt am nächsten Wochenende bei der legendären Dutch-TT in Assen wieder volle Fahrt auf. Pedro Acosta kommt als starker WM-Fünfter zum niederländischen Grand Prix-Klassiker. Der 20-jährige Spanier hat in seiner Debüt-Saison bereits 101 Zähler gesammelt und stand für die Tech3-Truppe von Teambesitzer Hervé Poncharal schon zweimal auf dem Podium.

Der Sensations-Rookie zeigt sich nach der ersten Sommerpause schon wieder voller Tatendrang. «Endlich haben wir wieder einen Wettkampf. Die Pausen sind gut, um abzuschalten und zu trainieren, aber ich vermisse das Rennfahren sehr», stellt Acosta fest. «Ich freue mich daher schon sehr auf Assen.»

Acosta fuhr beim Holland-GP im Jahr 2023 in der Moto2-Klasse auf Rang 3 hinter Jake Dixon und Ai Ogura ins Ziel. Worüber Acosta zumindest offiziell nicht spricht, ist die Möglichkeit, noch jüngster Sieger in der MotoGP-WM-Geschichte zu werden. Dafür hat der «Hai aus Mazarron» aktuell noch zwei Rennen Zeit, also bis zum Deutschland-Grand Prix auf dem Sachsenring.

Acosta feierte am 25. Mai seinen 20. Geburtstag. «Ich habe hart trainiert und mich auch in der Pause auf diese Rennen vorbereitet. Assen ist zudem eine Piste, die ich mag - es ist eine schöne Strecke und bietet eine spektakuläre Atmosphäre. Wir werden sehen, wie wir uns am Freitag fühlen und wie sich das Wochenende dann entwickelt. Stück für Stück adaptiere ich mich mehr an das Motorrad. Das lässt sich auch an der Konstanz ablesen, speziell an den Samstagen.»

In Assen wartet aber auch viel Arbeit neben der Piste: Motul ist Hauptsponsor des Events – der Schmierstoff-Gigant ist auch beim Red Bull-GASGAS-Tech3-Team an Bord. In Assen wird innerhalb des Teams auch weiter an der Crew-Zusammenstellung für 2025 gearbeitet.