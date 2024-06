Crew-Chief Trevathan: Mit Acosta zurück ins Werksteam

2025 wieder in Orange: Paul Trevanthan

Paul Trevathan ist im GASGAS-Tech3-Team als Crew-Chief für Neueinsteiger Pedro Acosta zuständig. In Assen wurde bekannt, dass der MotoGP-Shooting-Star seinen wichtigsten Techniker mit ins Werksteam nimmt.

Der Neuseeländer Paul Trevathan zählt zu den etabliertesten Technikern des MotoGP-Fahrerlagers. Für 2024 wurde er 54-Jährige damit betraut, sich um Rookie Pedro Acosta in der Königsklasse zu kümmern. Bereits ein Jahr zuvor wechselte Trevanthan von der offiziellen KTM-Werksmannschaft in die Struktur von GASGAS-Tech3.

Anlass für den Wechsel war die Veränderung seines langjährigen Piloten Pol Espargaro. Seit 2017 und damit von den ersten Schritten des Rennprojektes bildete Trevathan ein festes Gespann mit dem Spanier. Nach dessen harter Saison und dem anschließenden Wechsel in die Rolle des Testfahrers zum Ende des Jahres 2023 blieb der Routinier bei Tech3 – und kümmerte sich zum ersten Mal in seiner Karriere um einen Neueinsteiger. Die Resultate sprechen für sich. In der komplexen MotoGP-Technologie-Welt herrscht eine hervorragende Verständigung zwischen Novize und technischem Lehrmeister. Trotz Sprachbarriere fließen die richtigen Informationen.

Paul Trevathan zeigte sich bereits mehrfach verblüfft von der Herangehensweise des Spaniers. Besonders schätzt der Techniker die geradlinige Art des 20-Jährigen. Trevathan: «Pedro ist extrem geradeheraus und unglaublich aufmerksam. Er teilt sich sehr konkret mit, hört aber auch extrem genau zu und korrigiert jede unsaubere Kleinigkeit in der Kommunikation. Das schätze ich persönlich sehr – und die Art hilft uns auch sehr in der Sache.»

In Assen bestätigte Paul Trevathan im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com, dass das erfolgreiche Duo auch über die Saison 2024 hinaus zusammenarbeiten wird. Nach zwei Jahren als Crew-Chief im Kundenteam bestätigt Trevanthan, der seine Wurzeln als Techniker im Motocross-Sport hat und seit über 30 Jahren in den Niederlanden beheimatet ist, den Wechsel mit Pedro Acosta zurück in die bestens vertraute Werksstruktur unter Teammanager Francesco Guidotti.

Gemeinsam mit Pol Espargaro feierte Paul Trevathan sechs MotoGP-Podestplätze. Ein Sieg fehlt dagegen noch auf der Liste. Feiert Pedro Acosta seinen ersten MotoGP-Sieg – dann mit seinem engsten Technik-Vertrauten Paul Trevathan.