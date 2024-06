Maverick Viñales: Sehr zufrieden, aber Arm-Sorgen

Aprilia-Pilot Maverick Viñales ist nach dem Zeittraining in Assen zufrieden – und zieht auch insgesamt ein positives Zwischenfazit zu seinem Motorrad. Nur das Lenken ist in Assen besonders anstrengend für die Arme.

Ein starker Start ins Assen-Wochenende für Maverick Viñales – und generelle Zufriedenheit beim spanischen Aprilia-Piloten.

«Top Gun» fuhr im Zeittraining von Assen auf Platz zwei, schaffte damit den Sprung direkt ins Q2 locker. Auch insgesamt ist er zufrieden mit seinem Motorrad. Viñales: «In diesem Jahr lief bislang alles sehr gut. Bis auf eine Strecke sind wir immer in den Top 5 gewesen. Ich fühle mich also sehr gut. Es wirkt, als wären wir zwei oder drei Schritte voraus. Wir werden versuchen, morgen einen guten Job zu machen.»

Insgesamt ist es ein gutes Jahr 2024 für ihn: «Das Motorrad fühlt sich auf allen Strecken ähnlich an. Natürlich sind wir auf einigen Strecken stärker und auf anderen haben wir mehr Schwierigkeiten. Das Wichtige ist es, in der ersten Startreihe zu sein. Aber ich fühle Selbstbewusstsein.»

Der WM-Sechste (100 Punkte): «Ich fahre auf eine gute Weise, bringe das Motorrad übers Limit und fahre präzise. Wir sind nicht der erste Hersteller, aber wir versuchen, gut zu arbeiten, smart zu sein. Pecco scheint hier ein bisschen mehr zu haben. Wir wollen morgen und Sonntag die Lücke schließen.»

Sein Geheimrezept dafür: «Ich mache in den schnellen Kurven den Unterschied.»

Tückisch: Für Samstag und Sonntag ist auch wieder viel Wind angesagt. Schon heute war es anstrengend für die Fahrer.

Viñales beschreibt: «Die Richtung zu wechseln ist tricky. Ich weiß nicht, ob es am Wind oder an der Aerodynamik liegt, aber es ist wirklich hart. Mein Arm wird nach dem Rennen komplett am Ende sein.»

Der Plan, um am Ende nicht komplett erledigt zu sein: «Wir werden versuchen, schlau zu sein und uns gut zu erholen und morgen nicht so viele Runden zu machen. Heute haben wir einen Longrun gemacht, aber ich habe meinem Team gesagt: Morgen bitte wenige Runden, ich muss meine Energie für die Attacken aufsparen.»

Damit er dann im richtigen Moment den Angriff starten kann…

Ergebnisse MotoGP Assen, Zeittraining (28. Juni):

Im Qualifying 2:

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:31,340 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,065

3. Alex Márquez (E), Ducati, +0,320

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,472

5. Jorge Martín (E), Ducati, +0,489

6. Marc Márquez (E), Ducati, +0,511

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,526

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,530

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,569

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,673

Im Qualifying 1:

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,714

12. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,828

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,833

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,863

15. Pedro Acosta (E), KTM, +0,904

16. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,148

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,390

18. Jack Miller (AUS), KTM, +1,766

19. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,787

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,966

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +2,004

22. Joan Mir (E), Honda, +2,015

23. Luca Marini (I), Honda, +2,221