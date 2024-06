Francesco Bagnaia ermahnt sich: «Nicht besessen sein»

Bislang ist MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia in Assen unschlagbar: Der Ducati-Star war Schnellster in allen Trainings, fuhr im Qualifying in Rekordzeit auf Platz 1 und dominierte das Sprintrennen vom Start weg.

Im Vorjahr sorgte Marco Bezzecchi mit 1:31,472 min für den Rundenrekord auf dem TT-Circuit in Assen. Dieser wurde am Wochenende mehrfach unterboten, Weltmeister Pecco Bagnaia gelang im Qualifying mit 1:30,540 min eine Traummarke.

Im Sprint ließ der Titelverteidiger ebenfalls nichts anbrennen, übernahm von Startplatz 1 sofort die Führung und gab diese während der 13 Runden nie ab. Im Ziel hatte er 2,355 sec Vorsprung auf WM-Leader Jorge Martin (Prima Pramac Ducati), der Zweiter wurde.

«Heute war perfekt, aber das Hauptziel ist immer das Rennen am Sonntag», unterstrich Pecco. «Im Moment schaut es so aus, als würde es ein sehr gutes Wochenende geben. Ich bin sehr glücklich mit allem, mein Motorrad funktioniert perfekt. Diese Abstimmung haben wir uns in den vergangenen Rennen erarbeitet, sie ist hervorragend. Mit jeder Session baut sich bei mir ein besseres Gefühl auf, ich habe die vergangenen Wochen auch viel an meiner körperlichen Verfassung gearbeitet und mit dem Motorrad in Misano und Silverstone trainiert.»

Bagnaias einzige Klage galt dem harten Vorderreifen von Alleinausrüster Michelin, seine Pace war trotzdem erstaunlich. Sollten die Temperaturen am Sonntag wie angekündigt deutlich kühler sein, wird wahrscheinlich der mittelharte Reifen die bessere Wahl sein.

Den Fans in Assen streute der Champion Rosen: «Sie feuern jeden an, das ist speziell an diesem Ort. Vielleicht liegt das daran, dass sie keinen niederländischen MotoGP-Fahrer haben. Aber für mich als Außenstehenden fühlt es sich so an, als würden sie jeden gleich anfeuern. Es ist okay, wenn die Leute für ihre Fahrer schreien. Aber was in Mugello oder Barcelona abgeht, mag ich nicht. Für mich sind die Fans hier eine Inspiration.»

Den Rückstand in der Gesamtwertung konnte Bagnaia mit dem Sprintsieg gegenüber Martin um drei Punkte auf jetzt 15 verkürzen. Wie er zugibt, eine schwierige Situation: «Jeder von uns weiß genau, dass er gewinnen muss, aber ein Fehler kostet dich viele Punkte. Denn Jorge wird immer vorne dabei sein. Wenn ich dieses Wochenende ein paar Punkt aufholen kann, dann ist das großartig. Am Freitag und Samstagvormittag strauchelte er etwas, aber dann gelang ihm im Qualifying eine hervorragende Zeit und im Sprint war er sehr stark. Für mich ist wichtig, dass ich so weitermache. Ich darf nicht davon besessen sein, viele Punkte auf einmal aufzuholen. Jedes Wochenende zwei oder drei aufzuholen, reicht aus.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (29. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:59,090 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +2,355 sec

3. Maverick Vinales (E), Aprilia, +4,103

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +6,377

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,869

6. Brad Binder (ZA), KTM, +9,727

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,828

8. Alex Marquez (E), Ducati, +13,196

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,560

10. Pedro Acosta (E), KTM, +15,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,036

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +16,082

13. Jack Miller (AUS), KTM, +18,739

14. Joan Mir (E), Honda, +21,791

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,450

16. Johann Zarco (F), Honda, +23,690

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +24,430

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,568

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1:23,553 min

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 9 Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, 9 Runden, zurück

– Marc Marquez (E), Ducati, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 15 von 42 Rennen:

1. Martin, 180 Punkte. 2. Bagnaia 165. 3. Marc Marquez 136. 4. Bastianini 120. 5. Vinales 107. 6. Acosta 101. 7. Binder 89. 8. Aleix Espargaro 82. 9. Di Giannantonio 79. 10. Alex Marquez 53. 11. Bezzecchi 45. 12. Quartararo 35. 13. Morbidelli 32. 14. Raul Fernandez 32. 15. Oliveira 31. 16. Miller 27. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Rins 8. 21. Nakagami 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 253 Punkte. 2. KTM 145. 3. Aprilia 144. 4. Yamaha 39. 5. Honda 19.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 285 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 212. 3. Aprilia Racing 189. 4. Gresini Racing MotoGP 189. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 124. 6. Red Bull KTM Factory Racing 116. 7. Red Bull GASGAS Tech3 114. 8. Trackhouse Racing 63. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 43. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 13.