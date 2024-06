Maverick Vinales (3.): Überrascht vom Ducati-Speed

Aprilia-Ass Maverick Vinales landete beim Assen-Sprint auf dem Podium. Mit dem dritten Platz war der Spanier nicht unzufrieden, jedoch war er mit seiner RS-GP am Limit.

Maverick Vinales (Aprilia) startete beim MotoGP-Sprint in Assen von der dritten Position. Unmittelbar nach dem Start wurde er von Alex Marquez (Gresini Ducati) überholt und bog als Vierter in die erste Kurve ein. Am Ende der zweiten Runde holte er sich Platz 3 mit einem sauberen Manöver in der Schikane vor der Start-Ziel-Gerade wieder zurück. Danach gab er diese Position bis zum Ende des Rennens nicht mehr ab und fuhr mit 4,103 sec Rückstand auf Sieger Pecco Bagnaia über die Ziellinie.

«Das ist das Maximum, das wir zur Verfügung haben – gut, dass ich nur eine Position verloren habe», lachte Vinales in der anschließenden Medienrunde, als er auf seinen Start angesprochen wurde. «Wir sind nicht unglücklich mit diesem Ergebnis – wir hatten einen guten Rhythmus und viel Potenzial. Die Ducati waren heute einfach besser, wir müssen morgen einen Schritt machen. Ich bin eine 1:31,8 min gefahren und trotzdem sind sie davongefahren – das war sehr überraschend für mich. Aber so ist es eben. Das einzige was wir tun können, ist positiv und fokussiert zu bleiben und es morgen erneut zu versuchen.»

Mit dem Podium war der Spanier letztendlich nicht unzufrieden, jedoch betonte er mit einem etwas sarkastischen Unterton: «Ich bin der erste Nicht-Ducati-Fahrer. Aber es ist nicht so, dass ich nicht happy bin. Ich will aber mehr und wir können auch mehr erreichen», gab er sich kämpferisch. «Wenn man mich fragt: ‚Warst du heute am Limit?‘ Dann sage ich ja, denn ich bin das Bike über dem Limit gefahren und eigentlich über den Rundenzeiten, die auf diesem Motorrad normalerweise möglich sind. Ich versuche dem Team zu helfen und den nächsten Schritt zu machen.»

Vinales weiter: «Das Motorrad ist sehr gut, ich mag es, aber es ist noch nicht genug. Morgen haben wir ein sehr langes und schnelles Rennen und wir sind uns bei der Wahl des Hinterreifens noch unsicher», grübelte der 29-Jährige. «Ich denke sie (die Ducati) werden den Soft-Reifen verwenden. Aber bei uns wird der Soft extrem heiß und wir haben dann viel Bewegung im Bike, speziell in den Kurven. Dann kann ich unsere Stärke – die hohen Kurvengeschwindigkeiten – nicht nutzen. Jedenfalls müssen wir uns bis morgen unsere Daten ansehen, um alles zu verstehen.»