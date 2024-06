Augenzeuge Brad Binder: «Marquez-Crash war seltsam»

Red-Bull-KTM-Ass Brad Binder sicherte sich im MotoGP-Sprint von Assen Platz 6 und landete diesmal im internen Pierer-Group-Ranking klar vor Überflieger Pedro Acosta.

Brad Binder machte mit der Werks-KTM im MotoGP-Sprint von Assen einiges an Boden gut und landete am Ende auf Platz 6. Der 28-jährige Südafrikaner büßte knapp zehn Sekunden auf Sieger Pecco Bagnaia (Ducati) ein, blieb aber fünf Sekunden vor Rookie Pedro Acosta (GASGAS Tech3), der unmittelbar hinter Binder von Startplatz 10 losgefahren war.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Assen © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira & Pedro Acosta © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Lorenzo Savadori © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Qualifying - Jorge Martin, Francesco Bagnaia & Maverick Viñales © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Sprint - Jorge Martin, Francesco Bagnaia & Maverick Viñales Zurück Weiter

Binder befand sich in einer nervösen Kampfgruppe, die anfangs von Alex Marquez (Gresini Ducati) angeführt wurde. Binder mühte sich zu Beginn des Rennens vergeblich gegen Alex Marquez ab und fand keinen Weg vorbei. Später machten von hinten auch Aleix Espargaro (Aprilia), Enea Bastianini (Ducati) und Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) Druck. Binder verlor im Finish noch Platz 5 an den starken Di Giannantonio.

«Meine Runde im Q2 war okay, aber leider nur für Platz 9 gut. Es ist, wie es ist», stöhnte Binder. «Das Rennen war okay. Ich hatte einen guten Start, habe zu Beginn einige Jungs überholt, dann bin ich aber festgesteckt. Ich hatte nicht die Pace, um mit den Top-Leuten zu fahren. Am Ende haben mich ein paar überholt. Wir werden weiterarbeiten und finden hoffentlich die letzten Details.»

Binder war beim spektakulären Abflug des achtfachen Weltmeisters Marc Marquez in der Anfangsphase im Omega einer der Augenzeugen. Marquez bekam einen Schlag aufs Knie und verlor die Balance auf dem Bike, eher er wegrutschte. Binder: «Das war etwas unglücklich. Er hat innen die Kerbs touchiert, das war ein seltsamer Crash.»

Zur Performance der KTM sagte Brad: «Wir müssen ein wenig schneller durch die langsamen Kurven rollen, jetzt müssen wir hart beschleunigen beim Aufrichten. In den schnellen Kurven ist das Gefühl ganz gut, aber wenn wir aus langsamen Kurven heraus zu beschleunigen versuchen, verlieren wir an Boden. Dann dreht der Reifen auf der Flanke durch. Es wird dadurch auch schwieriger, das Bike aufzurichten.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (29. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:59,090 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +2,355 sec

3. Maverick Vinales (E), Aprilia, +4,103

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +6,377

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,869

6. Brad Binder (ZA), KTM, +9,727

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,828

8. Alex Marquez (E), Ducati, +13,196

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,560

10. Pedro Acosta (E), KTM, +15,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,036

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +16,082

13. Jack Miller (AUS), KTM, +18,739

14. Joan Mir (E), Honda, +21,791

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,450

16. Johann Zarco (F), Honda, +23,690

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +24,430

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,568

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1:23,553 min

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 9 Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, 9 Runden, zurück

– Marc Marquez (E), Ducati, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 15 von 42 Rennen:

1. Martin, 180 Punkte. 2. Bagnaia 165. 3. Marc Marquez 136. 4. Bastianini 120. 5. Vinales 107. 6. Acosta 101. 7. Binder 89. 8. Aleix Espargaro 82. 9. Di Giannantonio 79. 10. Alex Marquez 53. 11. Bezzecchi 45. 12. Quartararo 35. 13. Morbidelli 32. 14. Raul Fernandez 32. 15. Oliveira 31. 16. Miller 27. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Rins 8. 21. Nakagami 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 253 Punkte. 2. KTM 145. 3. Aprilia 144. 4. Yamaha 39. 5. Honda 19.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 285 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 212. 3. Aprilia Racing 189. 4. Gresini Racing MotoGP 189. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 124. 6. Red Bull KTM Factory Racing 116. 7. Red Bull GASGAS Tech3 114. 8. Trackhouse Racing 63. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 43. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 13.