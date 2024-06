Brutale Stürze: Sorgen um Espargaro und Savadori

Lorenzo Savadori erlitt Verletzungen an der Lendenwirbelsäule

Trotz eines überzeugend herausgefahrenen dritten Platzes von Maverick Vinales, erlitt die weitere Aprilia-Besatzung Schiffbruch. Aleix Espargaro und Lorenzo Savadori mussten nach heftigen Unfällen ins Krankenhaus.

Während sich Aprilia auf der einen Seite über das souveräne Rennen und einen weiteren Podiumsplatz in Assen von Maverick Vinales freuen durfte, musste die Werksabteilung aus Noale gleich einen doppelten Krankentransport in Richtung Krankenhaus koordinieren.

In der fünften von 13 Runden erwischte es den offiziellen Testfahrer Lorenzo Savadori, der nach Mugello erneut mit einer Wildcard in Assen unterwegs ist. Wesentlich brutaler verlief der nächste Aprilia-Abflug. Im selben Moment, als Pecco Bagnaia die Ziellinie als großartiger Sieger überquerte, verunfallte Altmeister Aleix Espargaro.

Am Scheitel der ultraschnellen Ramshoek – Kurve 15 – verlor der Werksfahrer bei seinem letzten Assen-Sprint den Grip an der Front der RS-GP. Den Einlenkpunkt des langen Linksbogen nehmen die MotoGP-Piloten im vierten Gang mit weit über 200 km/h. Zum Zeitpunkt des Sturzes lag der Katalane auf Position 7. Glücklicherweise trennten sich Untersatz und Fahrer nach dem Crash und während die schwarze Aprilia schier endlos durchs Kiesbett flog, überschlug sich Espargaro mehrfach.

Nach einer langen Schrecksekunde an der Abflugstelle konnte der 34-Jährige den Schauplatz mithilfe der Marshalls auf eigenen Füßen verlassen. Espargaro wurde sofort ins Medical Center gebracht und gemeinsam mit dem medizinischen Team von gecheckt. Von dort folgte der Pilot der #41 seinem Kollegen Savadori für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus von Assen. Nach einem Röntgen und weiteren CT-Untersuchungen wurde eine unkomplizierte Handfraktur festgestellt. Der Routinier des Aprilia-MotoGP-Projekts muss sich am Sonntag einem weiteren Check unterziehen – erst dann wird entschieden, ob er an der Dutch TT teilnehmen kann.

Trotz der deutlich geringeren Geschwindigkeit während des Unfalls stellten sich die Verletzungen bei Entwicklungspilot Lorenzo Savadori als ernster heraus. Im Krankenhaus von Assen wurden mehrere Brüche im Bereich der Lendenwirbelsäule diagnostiziert. Der Italiener steht unter medizinischer Beobachtung. Sicher ist, dass Savadori seinen Wildcard-Einsatz am Sonntag nicht wahrnehmen kann.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (29. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:59,090 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +2,355 sec

3. Maverick Vinales (E), Aprilia, +4,103

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +6,377

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,869

6. Brad Binder (ZA), KTM, +9,727

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,828

8. Alex Marquez (E), Ducati, +13,196

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,560

10. Pedro Acosta (E), KTM, +15,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,036

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +16,082

13. Jack Miller (AUS), KTM, +18,739

14. Joan Mir (E), Honda, +21,791

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,450

16. Johann Zarco (F), Honda, +23,690

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +24,430

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,568

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1:23,553 min

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 9 Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, 9 Runden, zurück

– Marc Marquez (E), Ducati, 12 Runden zurück



WM-Stand nach 15 von 42 Rennen:

1. Martin, 180 Punkte. 2. Bagnaia 165. 3. Marc Marquez 136. 4. Bastianini 120. 5. Vinales 107. 6. Acosta 101. 7. Binder 89. 8. Aleix Espargaro 82. 9. Di Giannantonio 79. 10. Alex Marquez 53. 11. Bezzecchi 45. 12. Quartararo 35. 13. Morbidelli 32. 14. Raul Fernandez 32. 15. Oliveira 31. 16. Miller 27. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Rins 8. 21. Nakagami 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 253 Punkte. 2. KTM 145. 3. Aprilia 144. 4. Yamaha 39. 5. Honda 19.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 285 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 212. 3. Aprilia Racing 189. 4. Gresini Racing MotoGP 189. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 124. 6. Red Bull KTM Factory Racing 116. 7. Red Bull GASGAS Tech3 114. 8. Trackhouse Racing 63. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 43. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 13.