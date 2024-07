Sachsenring, FP2: Aprilia vorne, Marquez quält sich

Trackhouse-Aprilia-Pilot Miguel Oliveira sorgte im zweiten freien Training der MotoGP-WM auf dem Sachsenring am Samstagvormittag für die Bestzeit. Marc Marquez und Fabio Di Giannantonio haben Schmerzen.

Das zweite freie Training der MotoGP-Klasse über 30 Minuten am Samstagmorgen ab 10.10 Uhr dient den Fahrern, um sich auf das Qualifying vorzubereiten, das direkt im Anschluss folgt. Aus dem Zeittraining am Freitagnachmittag kommen die Top-10 direkt ins Qualifying 2, der Rest muss ins Q1, aus dem die beiden Schnellsten dann noch ins Q2 aufrücken.

Am ersten Tag mit Sommerwetter und 26 Grad Celsius Lufttemperatur sind nach der Sturzorgie am Freitag sämtliche Fahrer bis auf Aprilia-Ass Aleix Espargaro am Samstag auf dem Sachsenring wieder dabei: Der Katalane hat sich im Sprintrennen in Assen den fünften Mittelhandknochen rechts gebrochen und meldete sich nach drei Runden im FP1 am Freitagmorgen wegen zu starker Schmerzen vom restlichen Wochenende ab.

Im FP2 sorgte nach vier Runden Maverick Vinales (Aprilia) mit 1:20,758 min für die erste nennenswerte Bestzeit und blieb damit eine gute Sekunde über seinem eigenen Rundenrekord 1:19,622 min, aufgestellt am Freitag.

Marc Marquez (Gresini Ducati), der sich bei seinem heftigen Crash am Freitag einen Finger brach und Prellungen des Brustkorbs zuzog, nutzte die erste Runde, um die Funktionsweise seiner GP23 zu prüfen. Beim zweiten Outing preschte der achtfache Weltmeister in seiner ersten fliegenden Runde auf Platz 11 und verbesserte sich anschließend auf Position 4.

Zur Halbzeit lag WM-Leader Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) mit 1:20,720 min auf Platz 1, acht Minuten vor Schluss katapultierte sich Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia) mit 1:20,353 an die Spitze.



Mit noch sieben Minuten auf der Uhr rutschte Vinales in Kurve 1 aus.

Die Zeit von Oliveira konnte keiner mehr unterbieten, der Portugiese blieb deutlich vor Martin, Vinales, Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) und dem erstaunlichen Marc Marquez, obwohl dieser schmerzbedingt lediglich fünf Runden drehte.

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) gehörte am Freitag ebenfalls zu den vielen Sturzopfern und kugelte sich dabei das Schlüsselbein aus. Der Italiener klagt über starke Schmerzen, versucht es aber trotzdem: Platz 14 im FP2.

Youngster Pedro Acosta (GASGAS) landete mit der besten KTM auf Platz 10. Fabio Quartararo war als Elfter schnellster Yamaha-Pilot, direkt vor Luca Marini auf Honda. Wildcard-Fahrer Stefan Bradl wurde 21.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, FP2 (6. Juli):

1. Miguel Oliveira (P), Aprilia, 1:20,353 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,367 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,405

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,451

5. Marc Márquez (E), Ducati, +0,472

6. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,608

7. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,623

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,625

9. Alex Márquez (E), Ducati, +0,698

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,771

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,788

12. Luca Marini (I), Honda, +0,919

13. Jack Miller (AUS), KTM, +0,966

14. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,007

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,033

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,072

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,136

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,145

19. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,240

20. Joan Mir (E), Honda, +1,621

21. Stefan Bradl (D), Honda, +1,696

22. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +2,345