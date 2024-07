MotoGP Sachsenring: Crash-Festival & Vinales-Rekord

Aprilia-Werksfahrer Maverick Vinales katapultierte sich im Zeittraining am Freitag auf dem Sachsenring mit Streckenrekord auf Platz 1. Die Session wurde von zahlreichen Stürzen geprägt.

Auf die 45 Minuten freies Training am Freitagvormittag folgt in der MotoGP-Klasse am Nachmittag das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den Top-10 gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-2 ins Q2 aufsteigen.

Im freien Training war WM-Leader Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) mit 1:20,584 min der Schnellste. Im einstündigen Zeittraining flog Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) bereits nach fünf Minuten in Kurve 11 von der Strecke. Nach acht Minuten rutschte Marc Marquez (Gresini Ducati) in der gleichen Kurve erst das Vorderrad weg, anschließend hatte er einen fürchterlichen Highsider und stieg bei 190 km/h in die Luft – sein zweiter Crash am Freitag.

Nach 21 Minuten stürzte Fabio Di Giannantonio in Kurve 1, seine VR46-Ducati flog bis auf die Airfences, der Italiener hielt sich sofort die schmerzende rechte Schulter. Weil die Luftkissen anschließend repariert werden mussten, wurde die Session unterbrochen. Honda-Pilot Takaaki Nakagami war zuvor an gleicher Stelle gestürzt.

Bezzecchi und Marc Marquez kam die Unterbrechung gelegen, so hatten ihre Teams Zeit, ein Motorrad für die verbleibende Zeit vorzubereiten.

Während Marc Marquez keine halbe Stunde nach seinem brutalen Abflug mit 1:20,384 min die bis dahin schnellste Runde fuhr, hatte Honda-Werksfahrer Joan Mir in der ersten Kurve einen Ausrutscher. Pedro Acosta (Red Bull GASGAS) machte es ihm wenig später nach. Dann stieg Acostas Teamkollege Augusto Fernandez in Kurve 3 ab.

Marquez beendete das Training vorzeitig und hoffte darauf, dass seine Leistung gut genug sein würde, um es direkt ins Q2 zu schaffen. Der Spanier erlitt bei seinem zweiten Sturz starke Prellungen an seinem rechten Unterarm, begab sich ins Medical-Center, wurde aber für fit erklärt.

15 Minuten vor Schluss führte Aprilia-Werksfahrer Maverick Vinales mit 1:20,035 min, dann stürmte Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) auf Platz 2, der bis dahin unscheinbarer 14. war.

Vinales verbesserte 7 min vor Ende den Streckenrekord auf 1:19,622 min, kurz darauf verschrottete Enea Bastianini seine Werks-Ducati in Kurve 11. Remy Gardner, in Sachsen als Ersatz für den verletzten Alex Rins im Einsatz, schmiss seine Yamaha in Kurve 13 weg.

Die Bestmarke von Vinales hielt bis zum Schluss, Jorge Martin wurde Zweiter und Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia) Dritter. Ebenfalls direkt im Q2: Alex Marquez, Bagnaia, Bastianini, Morbidelli, Acosta, Di Giannantonio und Binder. Marc Marquez wurde um einen Wimpernschlag aus den Top-10 gekegelt und 13.



Wildcard-Pilot Stefan Bradl konnte als 21. lediglich seinen Honda-Kollegen Joan Mir hinter sich lassen.



