Offiziell: Aleix Espargaro Honda-Testfahrer ab 2025

Was sich bereits seit dem offiziell verkündeten Rücktritt des MotoGP-Veteranen als Fixstarter der Weltmeisterschaft angebahnt hatte, wurde soeben offiziell: Aleix Espargaro wechselt im nächsten Jahr zu Honda!

Der 34-jährige Katalane bestreitet seine letzte Saison als Aprilia-Werksfahrer. 2025 wird Espargaro fixer Teil der Honda Racing Corporation HRC. Aleix Espargaro wird sich als offizieller Test- und Entwicklungsfahrer um das Dauer-Sorgenkind der MotoGP, die RC213V kümmern. Stefan Bradl, der die Rolle als HRC-Testfahrer bereits seit sieben Jahren innehat, bleibt in seiner Funktion.

Mit dem erfahrenen Deutschen und dem noch aktiven Espargaro, der am Ende der Saison über 250 MotoGP-Starts auf seinem Rennkonto haben wird, verstärkt sich der größte Motorradhersteller der Welt konsequent. Ob und wie viele Wildcard-Einsätze der Spanier 2025 im Sattel der RC213V absolvieren wird, ist noch unklar.

Espargaro gilt als einer der fittesten MotoGP-Piloten. Auch gelang es ihm, mit Durchhaltevermögen aus der nicht konkurrenzfähigen Aprilia RS-GP ein Siegerbike zu entwickeln. Mit der Entscheidung für Honda unterstreicht Espargaro seinen Ehrgeiz, auch aus dem derzeit klar langsamsten MotoGP-Bike wieder einen konkurrenzfähigen Renner zu entwickeln.

Das letzte Rennen in Assen musste Aleix Espargaro nach einem heftigen Crash im Sprintrennen auslassen. Trotz einer Fraktur an der Hand wird der 34-Jährige am kommenden Wochenende auf dem Sachsenring wieder am Start. Dort trifft er auf der Strecke auch auf Stefan Bradl – der den Heim-GP für einen weiteren Wildcard-Einsatz auf der Entwicklungs-RC213V nutzen wird.