MopedGP: Mit dem eigenen Bike auf den Red Bull Ring

Am Donnerstag vor dem Motorrad Grand Prix von Österreich können in Spielberg Moped-Fahrer mit ihrem Privatgefährt auf die Profi-Strecke. Einen Tag später fahren auf dem Red Bull Ring dann schon die Profis der MotoGP.

Erst Moped, dann Motorrad!

Am Donnerstag vor dem Motorrad Grand Prix von Österreich (16-18.8.) auf dem Red Bull Ring steigt auf der Rennstrecke in Spielberg ein besonderes Vorab-Event: Der MopedGP.

Beim «MopedGP von Österreich» können Moped-Freunde selbst mit ihrem privaten Gefährt auf die Strecke gehen. Dabei geht’s aber nicht wie in den Tagen danach um Spitzenzeiten – sondern einfach um den Spaß am Fahren. Moped-Fahren hat in Österreich Tradition. Und die wird jetzt auf den Red Bull Ring geholt.

Teilnehmen dürfen alle mit einem Moped mit maximal 50 ccm Hubraum (und dem dazu passenden gültigen Führerschein). Registrieren können sich die Teilnehmer unter www.redbullring.com. Dort gibt es auch weitere Infos zur Teilnahme.

Der Fahrplan fürs Mariä-Himmelfahrt-Wochenende lautet: 15. August also MopedGP – 16. bis 18. August dann MotoGP.

Die Hobby-Piloten können die Strecke also für die Großen des Motorradsports in den Folgetagen schon mal warm fahren…