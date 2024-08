MotoGP Silverstone: Martin 1., Marquez rettete sich

Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin kratzte im MotoGP-Zeittraining am Freitag in Silverstone am Streckenrekord und blieb knapp vor Aleix Espargaro und Pecco Bagnaia. Marc Marquez kam gerade so ins Qualifying 2.

Auf die 45 Minuten freies Training am Freitagvormittag folgt in der MotoGP-Klasse am Nachmittag das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den Top-10 gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-2 ins Q2 aufsteigen.

Im freien Training war der WM-Zweite Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) mit 1:59,383 min der Schnellste.



Im einstündigen Zeittraining crashte nach acht Minuten Takaaki Nakagami (LCR Honda), nach 15 min führte Weltmeister Pecco Bagnaia die Zeitenliste mit 1:59,142 min deutlich an. Um diese Leistung einordnen zu können: Den Streckenrekord hält seit 2022 Johann Zarco, der Franzose fuhr damals mit einer Ducati 1:57,767 min.

Zur Halbzeit lag Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini mit 1:59,026 min an der Spitze, Maverick Vinales (Aprilia) legte mit 1:58,563 min nach.



Richtig Action gab es auf der Strecke in der letzten Viertelstunde, bei England-untypischen 25 Grad Celsius ging es heiß her. 10 min vor Schluss stürmte Aleix Espargaro mit 1:58,512 min auf Platz 1, dann fuhr Bagnaia 1:58,447 min, Fabio Di Giannantonio steigerte sich auf 1:58,417 min und Martin gelang eine Runde in 1:58,262 min.

Mit noch sieben Minuten auf die Uhr fassten die Piloten an ihren Boxen neue Reifen auf, Bagnaia gelang in seiner ersten fliegenden Runde 1:58,030 min, kurz darauf fuhr Aleix Espargaro 1:57,956 und Martin 1:57,911.



Direkt ins Qualifying 2 kamen damit Martin, Espargaro, Bagnaia, Bastianini, Miller, Di Giannantonio, Binder, Vinales, Bezzecchi und Marc Marquez, der sich als Zehnter gerade noch retten konnte.



Oder in Marken gesprochen: Sechs Ducati, zwei KTM und zwei Aprilia.

Das beste japanische Motorrad brachte Fabio Quartararo (Yamaha) auf Position 16. Am Donnerstag hatte der Franzose gesagt: «Wenn wir es nicht direkt ins Q2 schaffen, dann sind die Verbesserungen am Bike während der Sommerpause nicht groß genug.»



Teamkollege Alex Rins, gerade von einer Verletzungspause zurück, rutschte in Kurve 6 aus – nur Platz 18.



Bester Honda-Fahrer ist Johann Zarco als 17.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Zeittraining (2. August):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:57,911 min

2. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,045 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,119

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,279

5. Jack Miller (AUS), KTM, +0,349

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,407

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,475

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,478

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,595

10. Marc Márquez (E), Ducati, +0,674

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,731

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,865

13. Pedro Acosta (E), KTM, +0,922

14. Alex Márquez (E), Ducati, +1,043

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,249

16. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,362

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,498

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,544

19. Luca Marini (I), Honda, +1,733

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,924

21. Joan Mir (E), Honda, +2,366

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +2,664

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,401