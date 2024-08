Silverstone: Wie man den MotoGP-Sprint live sieht

Die MotoGP-Bikes treten in Silverstone in einem speziellen Design an

Ausgerechnet vom 75. Jubiläum der Motorrad-WM ist die Übertragung in Deutschland eingeschränkt. Es ist aber nicht unmöglich, bewegte Bilder aus Silverstone live zu sehen. Nur Österreicher sind fein raus.

Das MotoGP-Wochenende in Silverstone ist ein ganz besonderes, denn auf dem ehrwürdigen Kurs in West Northamptonshire wird mit vielen Aktionen an die 75-jährige Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft erinnert. So werden etwa die MotoGP-Teams mit einem Design antreten, das an frühere Zeiten angelehnt sein wird.

Fans aus Österreich und der Schweiz können das Wochenende auf ihren Kanälen wie gewohnt live verfolgen. Für Österreich ist das ServusTV und der dazugehörige Streamingdienst ServusTV On. Wegen der umfangreichen Übertragungen von der Olympiade wird die MotoGP in der Schweiz statt auf SRF2 auf SRF Info gezeigt – und leider erst ab Sonntag!

Deutsche Fans stehen dagegen vor einem düsteren Wochenende, denn weder bei DF1 noch bei ServusTV On kommen sie in den kostenlosen Genuss bewegter Bilder. DF1 hatte sich die linearen Deutschland-Rechte für eine Reihe von MotoGP-Events gesichert, Silverstone gehört jedoch nicht dazu. Einzige Möglichkeit, Live-Bilder zu sehen, ist der Stream der Dorna auf motogp.com oder das Angebot von Sky Sport. Beide sind kostenpflichtig. ServusTV On, Red Bull TV und DF1 bieten lediglich Highlights an.

Wegen der einstündigen Zeitverschiebung zu Mitteleuropa finden alle Sessions eine Stunde später statt. Damit das MotoGP-Rennen zur gewohnten Zeit stattfindet, wurde der Zeitplan für Sonntag jedoch angepasst und die Rennen der Königsklasse und der Moto2 getauscht.