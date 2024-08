Silverstone, Q1: Alex Márquez und Pedro Acosta weiter

Das spanische MotoGP-Doppel Alex Márquez und Pedro Acosta zeigte die beste Leistung im ersten Silverstone-Qualifying. Beide Aprilias verpassen das Q2 genauso wie Franky Morbidelli.

Das wichtige Zeittraining am Freitagnachmittag war in Silverstone eine klare Angelegenheit der Werksfahrer der europäischen Werke. Daher traffen zum ersten Shootout am Samstag die Werkspiloten von Yamaha- und Honda auf die eine Horde von Fahrern unabhängiger Teams. Mit Jorge Martin, den beiden VR46-Akteuren «Bez» und »Diggia» sowie Marc Márquez hatten diesmal nur vier unabhängige Piloten den direkten Sprung ins zweite Qualifying geschafft.

Nicht am Start im Q1, Alex Rins. Der Yamaha-Mann hatte nach den ersten Sitzungen und einem weiteren Sturz am Freitag seine Rennstarts für den britischen GP zurückgezogen.

Ducati-GP24 Pilot Morbidelli, der den Q2-Einzug nur haarscharf verpasste hatte, ging als Favorit in die 15-minütige Sitzung. Doch auch Pedro Acosta und die beiden Trackhouse-Racer Raul Fernandez und Miguel Oliveira rechneten sich gute Chance aufs Q2 und damit auf einen der vorderen Startplätze aus.

Wie erwartet übernahmen zunächst Acosta, Fernandez, Morbidelli und Oliveira das Kommando. Doch auch Gresini-Pilot Alex Márquez zeigte große Entschlossenheit. Der Spanier holte sich zur Halbzeit den ersten Platz. Kurios: Acosta konterte sofort mit der identischen Rundenzeit von 1:58,651 min. Damit lagen die beiden Spanier gut 0,2 Sekunden vor den nächsten Verfolgern.

In der letzten Sequenz des Q1 legen die stärksten Piloten nochmals nach. Zunächst geht Aprilia-Pilot Fernandez in Führung – der Youngster kickt damit Alex Márquez aus dem Match. Dann schlägt Márquez zurück. Mit einer 1:58,373 holt er sich die Spitze. Der Gresini-Pilot und Pedro Acosta ziehen ins Q2.

Erneut hinten mussten sich die Vertreter der japanischen Abteilung anstellen. Johann Zarco gelingt die beste Zeit als Sechster. Von ganz hinten muss Remy Gardner in die Rennen gehen.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Qualifying 1 (3. August):

1. Alex Márquez (E), Ducati 1:58, 373 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,035 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,226

4. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,235

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,282

6. Johann Zarco (F),Honda, +0,357

7. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,639

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,719

9. Luca Marini (I), Honda, +0,724

10. Joan Mir (E), Honda, +1,095

11. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,449

12. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,514