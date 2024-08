Enea Bastianini (4.): Nummer-1-Ducati gibt Rätsel auf 02.08.2024 - 23:12 Von Toni Schmidt

© Gold & Goose Enea Bastianini

Als Vierter der MotoGP-WM reiste Enea Bastianini in Silverstone an. Er kam direkt ins Q2, hatte am Freitag aber mit Problemen zu kämpfen. Im Zeittraining musste er seine erste Ducati nach wenigen Sekunden abstellen.