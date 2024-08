Alex Rins wirft das Handtuch beim Jubiläums-GP

Alex Rins hat entschieden nicht in Silverstone anzutreten

Der spanische Werksfahrer, der erst vor zwei Tagen seine Unterschrift unter einen neuen MotoGP-Zweijahresvertrag mit Yamaha Factory Racing gesetzt hat beschlossen, den Rest des Grand Prix von England auszusetzen.

Die Entscheidung fiel erst spät am Ende des ersten Trainingstages. Doch nach reiflicher Überlegung und Beratung mit seinem Team entschloss sich Rins aufgrund seiner Hand- und Fußverletzung, die er sich bei dem heftigen Crash nach dem Start zur Dutch TT in den Niederlanden zugezogen hat, noch einmal zurückzuziehen.

Beim einem Abflug von der Yamaha M1 am ersten Trainingstag in Silverstone war Rins zudem schmerzhaft an sein vor sechs Wochen erlittene Verletzung erinnert worden. Mit Platz 15 im ersten freien Training und einer Sekunde Rückstand auf Jorge Martin hatte sich Rins tapfer geschlagen, doch nach dem Crash und Platz 18 im Zeittraining, überwogen die Zweifel den Jubiläums-GP fortzusetzen.





Nach einer Woche Ruhe wird sich der Spanier einer weiteren Untersuchung unterziehen, um festzustellen, ob er beim Österreich GP vom 16. bis 18. August wieder ins Yamaha-Werksteam zurückkehren kann.

Aus logistischen Gründen wird nun Remy Gardner für den Rest des Rennwochenendes von der Yamaha Factory Racing MotoGP Test Team Garage in die Box des Werksteams umziehen und den Platz von Alex Rins übernehmen. Der Wildcard-Pilot aus Australien wird jedoch weiterhin offiziell unter der Flagge des Test-Teams fahren.