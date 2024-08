Gewinnspiel: Tickets für die MotoGP am Red Bull Ring

Sie möchten beim Motorrad-Grand-Prix von Österreich 2024 auf dem Red Bull Ring vom 16. bis 18. August dabei sein? Dann nutzen Sie jetzt Ihre Gewinnchance auf 10 x 2 Wochenend-Tickets für die Red Bull Tribüne.

173.017 Zuschauer sorgten im Vorjahr beim Motorrad-Grand-Prix im Herzen der Steiermark für ausgelassene Stimmung und eine Traumkulisse. Am Spielberg genießen die Fans die PS-Show der weltbesten Rennfahrer auf zwei Rädern, vereint mit Motorsport-Entertainment und Konzerten in der MotoGP Bike City. Auch dieses Jahr ist das Wochenende 16. bis 18. August ein Fixtermin im Kalender.

Fans freuen sich auf geballte MotoGP-Action mit dem Sprint am Samstag und dem Grand Prix am Sonntag sowie der Chance, die Stars bei zahlreichen Gelegenheiten persönlich zu treffen, Erinnerungsfotos zu schießen, sich Autogramme zu holen und so ein unvergessliches Rennwochenende zu erleben.

Ab Donnerstag empfängt die MotoGP Bike City an ihrem Stammplatz hinter der Niki-Lauda-Kurve erste Besucher und hat die Tore bis Sonntagabend geöffnet. Das Side-Event-Eldorado ist einmal mehr zentrale Anlaufstelle für das begeisterte Publikum, zusätzliche Chancen auf Selfies mit den Idolen gibt es am Samstag- und Sonntagvormittag beim «Hero Walk am Styrian Green Carpet» vor dem Welcome Center des Red Bull Ring.

Nach der Action auf dem Asphalt geht in der MotoGP Bike City die Post bei Live-Konzerten ab. Die dortige Show-Bühne erobern am Freitag der österreichische Chartstürmer Alexander Eder und die Grazer Mundart-Popcombo Granada. Den zweiten großen Auftritt des Wochenendes haben Granada am Sonntag, wenn die Musiker vor dem Rennstart die Bundeshymne auf der Start-Ziel-Geraden zum Besten geben. Zuvor, am Samstag, sorgen die Coverbands «U2 Tribute – Achtung Babies» sowie «Kiss Forever» für Festival-Feeling. Bei der Adrian Guggemos Trial-Stuntshow werden die Fans mit zwei verschiedenen Settings in Staunen versetzt.

Neugierig und heiß auf diesen Event?



Machen Sie mit beim SPEEDWEEK.com-Gewinnspiel, Teilnahmeschluss ist der 8. August 2024.



Sie müssen nur eine Frage richtig beantworten, wer gewinnt, entscheidet das Los. Die GewinnerInnen werden per E-Mail oder Telefon verständigt. Wir wünschen allen viel Glück!