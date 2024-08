Silverstone, FP2: Jorge Martin zum dritten Mal vorne

Prima-Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin sorgte im zweiten freien Training der MotoGP-WM in Silverstone am Samstagvormittag für die Bestzeit. Pecco Bagnaia wurde Zweiter, Marc Marquez Neunter.

Das zweite freie Training der MotoGP-Klasse über 30 Minuten am Samstagmorgen ab 11.10 Uhr MEZ dient den Fahrern, um sich auf das Qualifying vorzubereiten, das direkt im Anschluss folgt. Aus dem Zeittraining am Freitagnachmittag kommen die Top-10 direkt ins Qualifying 2, der Rest muss ins Q1, aus dem die beiden Schnellsten dann noch ins Q2 aufrücken.



Yamaha-Werksfahrer Alex Rins meldete sich nach seinem Sturz im Zeittraining am Freitagnachmittag vom restlichen Wochenende in England ab, er leidet noch immer an den Nachwirkungen seines Crashs in Assen Ende Juni. Der Katalane hat sich damals beim harten Aufschlag auf dem Asphalt einen Knochenbruch im rechten Fuß sowie Frakturen an der rechten Hand zugezogen. Ziel ist, beim Spielberg-GP Mitte August wieder dabei zu sein.



Bei erneut schönem Wetter und 19 Grad Celsius Lufttemperatur sorgte im FP2 nach drei Runden Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) mit 1:59,352 min für die erste nennenswerte Bestzeit und blieb damit 1,4 sec über der Freitagsmarke von Jorge Martin (1:57,911 min).



Zur Halbzeit lag Aprilia-Ass Aleix Espargaro mit 1:59,108 min auf Platz 1, zwölf Minuten vor Schluss eroberte Martin Platz 1 mit 1:59,039 min zurück. An diese Zeit kam keiner mehr heran, Martin beendete auch die insgesamt dritte Trainings-Session auf Platz 1. Direkt hinter dem Spanier landeten Bagnaia, Espargaro, Di Giannantonio, Bastianini und Vinales. Marc Marquez wurde Neunter.



Jack Miller landete mit der besten KTM auf Platz 8. Fabio Quartararo war als 16. schnellster Yamaha-Pilot, direkt vor Luca Marini auf Honda.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, FP2 (3. August):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:59,039 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,068 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,069

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,255

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,294

6. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,316

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,414

8. Jack Miller (AUS), KTM, +0,421

9. Marc Márquez (E), Ducati, +0,442

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,497

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,507

12. Alex Márquez (E), Ducati, +0,531

13. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,635

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,684

15. Brad Binder (ZA), KTM, +0,738

16. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,089

17. Luca Marini (I), Honda, +1,145

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,559

19. Joan Mir (E), Honda, +1,633

20. Johann Zarco (F), Honda, +1,686

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,776

22. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +2,634