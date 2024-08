Bagnaia (3.): Schnell auf einer wackelnden Ducati

Siebter in der ersten Sitzung, Dritter im wichtigen Zeittraining. Der Freitag verlief für den MotoGP-Tabellenführer besser als erwartet. Doch ausgerechnet Jorge Martin steuerte die schnellste Maschine aus Bologna.

Auf der fast sechs Kilometer langen Strecke in England verpasste Weltmeister und Tabellenführer die schnellste Zeit um lediglich 0,1 Sekunde. Hinter Aleix Espargaro und vor Teamkollege Enea Bastianini beendet die #1 den Tag als Dritter. Was für den frisch verheirateten Bagnaia an sich schon eine Besonderheit darstellt.

«Ich will mich nicht beschweren, aber für mich war es ungewöhnlich starker Freitag, speziell hier in Silverstone. Ich mag die Strecke zwar besonders gerne, aber es ist mir in der Vergangenheit noch nie gelungen hier bereits am ersten Tag schnell zu sein. Deswegen bin ich sehr zufrieden – es war ein guter Tag, was das Ergebnis angeht – auch wenn Jorge noch etwas besser mit der Ducati unterwegs war.»

Die beiden Desmosedici-Piloten wählten dabei eine andere Vorgehensweise. Pecco Bagnaia: «Die Rundenzeit von Jorge ist beeindruckend stark, besonders weil er sie mit einem gebrauchten Hinterreifen gefahren ist. Dafür hat er vorne einen frischen harten Reifen gefahren und ich denke, das war bei den doch höheren Temperaturen heute die bessere Wahl. Ich habe mich dagegen entschieden, denn ab Samstag soll es etwas kühler werden und es war mich wichtig viele Erkenntnisse mit dem Medium zu sammeln.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Silverstone © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Augusto Fernández Zurück Weiter

Trotz des sehr guten Resultats zeigte sich der Ehemann Bagnaia nicht glücklich mit der Abstimmung seiner Werks-Ducati. «Das Gefühl auf meinem Bike war alles andere als perfekt. Speziell in Sitzung in der Früh hat es mächtig gewackelt. Wir konnten die Stabilität für das Zeittraining dann verbessern, aber es war auch am Nachmittag noch nicht so wie es haben möchte. Das müssen wir uns morgen anschauen.»

Bagnaia, der am Sonntag die Chance hat, als erster Ducati-Pilot der Geschichte fünf Grand Prix in Folge zu gewinnen, wurde am Freitag auch mit der Entscheidung seines Arbeitgebers, ab der Saison 2025 nur noch drei Werksmotorräder einzusetzen konfrontiert. Wie heute offiziell bekannt gegeben wurde, erhält die VR46-Mannschaft das Privileg der «GP25» zugesprochen. Zur Reduzierung sagte Bagnaia: «Objektiv ist es aus meiner Sicht besser, vier statt drei Werksmaschinen auf der Strecke zu haben. Es fließen mehr Informationen und Daten – das ist ein Vorteil. Aber das ist meine Sicht und es ist nicht meine Aufgabe solche Themen zu entscheiden.»

2022 gelang es dem Ducati-Star den britischen GP zu gewinnen. Im vergangenen Jahr musste er sich knapp dem Aprilia-Haudegen Aleix Espargaro geschlagen geben.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Zeittraining (2. August

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:57,911 min

2. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,045 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,119

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,279

5. Jack Miller (AUS), KTM, +0,349

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,407

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,475

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,478

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,595

10. Marc Márquez (E), Ducati, +0,674

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,731

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,865

13. Pedro Acosta (E), KTM, +0,922

14. Alex Márquez (E), Ducati, +1,043

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,249

16. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,362

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,498

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,544

19. Luca Marini (I), Honda, +1,733

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,924

21. Joan Mir (E), Honda, +2,366

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +2,664

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,401

Ergebnisse MotoGP Silverstone, FP1 (2. August):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:59,383 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,090 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,336

4. Jack Miller (AUS), KTM, +0,344

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,420

6. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,439

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,447

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,465

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,480

10. Marc Márquez (E), Ducati, +0,550

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,669

12. Alex Márquez (E), Ducati, +0,735

13. Brad Binder (ZA), KTM, +0,797

14. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,869

15. Alex Rins (E), Yamaha, +1,067

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,118

17. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,119

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,321

19. Johann Zarco (F), Honda, +1,316

20. Luca Marini (I), Honda, +1,328

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,526

22. Joan Mir (E), Honda, +1,693

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,664