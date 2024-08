Bastianini (3.) in Spielberg: Lehrstunde von Nummer 1

In Österreich litt der Ducati-Werksfahrer erneut unter einem schwachen Qualifying. Aus Reihe 3 machte Enea Bastianini einen guten Job, doch gegen Pecco Bagnaia und Jorge Martin hatte der WM-Dritte nie eine Chance.

Nach dem Gala-Auftritt des Werks-Ducati-Piloten in Silverstone, als Enea Bastianini am besten mit den Bedingungen auf der Insel klargekommen und seinen ersten MotoGP-Doppelsieg einbuchen konnte, war «La Bestia» auch am Red Bull Ring im Dauergespräch.

Ganz an die jüngsten Leistungen anschließen konnte Bastianini, der nach Österreich erstmals als Dritter der MotoGP-Tabelle gereist war, aber nicht. Zwar schoss die #23 bereits am Start aus der dritten Reihe auf den dritten Platz, die Pace der Ducati Kollegen Bagnaia und Martin konnte Enea Bastianini nur wenige Umläufe mithalten. Über die 28 Runden fiel er dann um gut sieben Sekunden hinter seinen Teamkollegen zurück.

Wie stark auch die derzeit dritte Kraft im Ducati-Bollwerk ist, zeigt sich bei einem Blick über die Schulter. Der Vorsprung auf Marc Márquez betrug weitere plus sechs Sekunden. Dem fünftplatzierten Brad Binder fehlen ganze elf Sekunden.

Nach dem Großen Preis von Österreich war dem Italiener anzusehen, dass er sich nur bedingt über das Podium freuen konnte. «Wir haben auf der einen Seite über das Wochenende viele gute Sachen gemacht. Das Team hat absolut alles dafür getan, um mir das beste Bike zu geben. Beim GP war es auch nochmals ein Schritt nach vorne – aber ganz ehrlich – gegen die anderen hatte ich keine Chance.»

Der Ducati-Werksfahrer weiter: «Ich mag nicht nur über Probleme sprechen, denn der Platz 3 ist für mich hier sehr gut, aber es war mir nicht möglich, die Front meines Bikes so zu nutzen, wie ich das normal kann. Und wenn das nicht klappt, dann bist du auf der Strecke verloren. Die letzte Präszision, das Bike in die Ecken zu verzögern, hat auch im Rennen gefehlt. Dazu kam, dass gegen Ende mein Vertrauen auf der linken Seite gelitten hat. Und da mir da längst klar, dass ich nichts ausrichten kann, habe ich das extra an Risiko auch vermieden.»

Wie auch Pramac-Pilot Jorge Martin sprach Bastianini dem Weltmeister ein Kompliment aus. «Pecco ist aktuell sehr stark und eben auch auf allen Strecken. Er schafft es in den entscheidenden Situationen immer nochmal zwei Zehntel schneller zu sein.»

Nun freut sich Bastianini auf den nächsten Schlagabtausch der Ducati-GP24-Piloten. Der findet in zwei Wochen in Aragon statt. Vor zwei Jahren gelang es Bastianini auf einer Vorjahres-GP21 Werksfahrer Bagnaia in einem spannenden Finale zu besiegen.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Rennen (18. August):

1. Francesco Bagnaia, (I) Ducati, 28 Runden in 42:11,173 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,232 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati +7,357

4. Marc Márquez (E), Ducati, +13,836

5. Brad Binder (ZA), KTM, +18,620

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,206

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +24,322

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,677

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +28,829

10. Alex Márquez (E), Ducati +30,268

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +30,526

12. Pol Espargaró (E), KTM +30,702

13. Pedro Acosta (E), KTM, +33,736

14. Augusto Fernandez (E), KTM, +36,310

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +36,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +37,571

17. Joan Mir (E), Honda, +40,432

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 43,788

19. Jack Miller (AUS), KTM, +44,134

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,576

21. Johann Zarco (F),Honda, +54,126

22. Stefan Bradl (D), Honda, +54,923

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Luca Marini (I), Honda, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Sprint (17. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 14 Runden in 20:59,768 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,673 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,584

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +9,685

5. Jack Miller (AUS), KTM, +10,421

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,523

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,941

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,932

9. Pol Espargaró, (E), KTM, +15,101

10. Pedro Acosta (E), KTM, +16,611

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +16,759

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,943

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,304

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,185

15. Johann Zarco (F), Honda, +21,330

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,940

17. Luca Marini (I), Honda, +25,830

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +26,622

19. Joan Mir (E), Honda, +27,458

20. Alex Márquez (E), Ducati, +37,870

– Augusto Fernández (E), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 275 Punkte. 2. Martin 270. 3. Bastianini 214. 4. Marc Marquez 192. 5. Vinales 139. 6. Binder 128. 7. Acosta 125. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 98. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 55. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 389 Punkte. 2. Aprilia 208. 3. KTM 194. 4. Yamaha 53. 5. Honda 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 489 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 343. 3. Gresini Racing MotoGP 290. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 175. 7. Red Bull GASGAS Tech3 141. 8. Trackhouse Racing 101. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.