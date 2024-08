Bagnaia (1.): Training mit vollem Tank zahlt sich aus

Mit seinem dritten Spielberg-Triumph in Serie setzte sich Weltmeister Pecco Bagnaia wieder an die Spitze der MotoGP-WM. Statt eines Schaulaufens war der Österreich-GP ein harter Arbeitssieg für den Ducati-Star.

Im spannenden Qualifying hatte sich Francesco Bagnaia knapp WM-Kontrahent Jorge Martin beugen müssen. Bereits im Sprint-Rennen am Samstag drehte der aus Turin stammende Bagnaia den MotoGP-Spieß wieder um. Nach der fehlerfreien Fahrt zum Sieg vor Martin hatte sich der WM-Stand egalisiert.

Beim Großen Preis von Österreich setzte der Ducati-Werksfahrer die gleiche Taktik erneut mit Erfolg ein. Mit viel Risiko entriss «Pecco» dem «Martinator» direkt nach dem Start die Führung. Die Flucht über 28 Runden erstreckte sich bis fast bis zum Zielstrich in feinster Dosis. Ab Runde fünf setzte sich die #1 in Hundertstel-Schritten vom Pramac-Piloten ab: «Es war die einzige Chance und auch ein großes Risiko. Ich habe sehr bald versucht in jeder Runde immer einen Tick schneller zu sein als Jorge. Der Speed von uns beiden war verrückt. Was ich nicht wusste – wie lange der Grip hält. Am Red Bull Ring kann im Finale alles passieren, aber zum Glück ist hat die Haftung nicht massiv abgebaut.»

Nach 20 Runden fokussierter Arbeit hatte der Weltmeister den Widerstand gebrochen. Als der Abstand kurz vor Schluss zwei Sekunden betrug, steckte der Pramac-Pilot auf.

Als Schlüssel zum Erfolg bestätigte Bagnaia aber die ersten Runden: «Ich habe immer daran gearbeitet, hier einen Schwerpunkt zu setzen.» Wir fahren meist mit vollem Tank, um das zu simulieren. Damit aggressiv zu fahren, bedeutet mehr Risiko, aber es ist sehr wichtig.»

Zu Beginn der zweiten Rennhälfte hatte sich der Himmel über dem Red Bull Ring verdunkelt. Zwar blieb der große Regen aus, doch auch das Wetter in Österreich bereitete dem Italiener kurzzeitig Sorgen. Baganaia: «Das Team hatte mich schon am Start auf das Regenrisiko hingewiesen – und ich habe abgewunken. Aber zur Mitte des Rennens bin dann bei Kurve 3 angekommen und sah nur schwarz. Da dachte ich: Fuck! Doch es hat nicht nach Regen gerochen und so blieb es dann auch.»

Saisonsieg sieben brachte dem Weltmeister nicht nur einen kleinen Vorsprung in der WM-Tabelle zurück. Noch wichtiger: Mit der Vorstellung in Österreich gab Pecco Bagnaia dem Spanier ein Rätsel auf – wie ist die #1 derzeit zu stoppen.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Rennen (18. August):

1. Francesco Bagnaia, (I) Ducati, 28 Runden in 42:11,173 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,232 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati +7,357

4. Marc Márquez (E), Ducati, +13,836

5. Brad Binder (ZA), KTM, +18,620

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,206

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +24,322

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,677

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +28,829

10. Alex Márquez (E), Ducati +30,268

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +30,526

12. Pol Espargaró (E), KTM +30,702

13. Pedro Acosta (E), KTM, +33,736

14. Augusto Fernandez (E), KTM, +36,310

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +36,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +37,571

17. Joan Mir (E), Honda, +40,432

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 43,788

19. Jack Miller (AUS), KTM, +44,134

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,576

21. Johann Zarco (F),Honda, +54,126

22. Stefan Bradl (D), Honda, +54,923

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Luca Marini (I), Honda, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Sprint (17. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 14 Runden in 20:59,768 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,673 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,584

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +9,685

5. Jack Miller (AUS), KTM, +10,421

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,523

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,941

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,932

9. Pol Espargaró, (E), KTM, +15,101

10. Pedro Acosta (E), KTM, +16,611

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +16,759

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,943

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,304

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,185

15. Johann Zarco (F), Honda, +21,330

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,940

17. Luca Marini (I), Honda, +25,830

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +26,622

19. Joan Mir (E), Honda, +27,458

20. Alex Márquez (E), Ducati, +37,870

– Augusto Fernández (E), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 275 Punkte. 2. Martin 270. 3. Bastianini 214. 4. Marc Marquez 192. 5. Vinales 139. 6. Binder 128. 7. Acosta 125. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 98. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 55. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 389 Punkte. 2. Aprilia 208. 3. KTM 194. 4. Yamaha 53. 5. Honda 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 489 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 343. 3. Gresini Racing MotoGP 290. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 175. 7. Red Bull GASGAS Tech3 141. 8. Trackhouse Racing 101. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.