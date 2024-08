Der Zeitplan für das MotoGP-Wochenende in Aragon

2022 fand das letzte MotoGP-Rennen in Aragon statt. Damals siegte Bastianini vor Bagnaia.

Kommendes Wochenende findet im Motorland Aragon das 12. Meeting der MotoGP-Saison 2024 statt. Den gesamten Zeitplan für die Trainings und Rennen auf der spektakulären Strecke gibt es hier im Überblick.

In Spielberg feierte Pecco Bagnaia (Ducati) einen souveränen Doppelsieg. Er konnte damit die WM-Führung übernehmen und liegt derzeit mit 275 Punkten fünf Zähler vor Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin. Der Drittplatzierte Enea Bastianini (Lenovo Ducati) hat 61 Punkte Rückstand, Marc Márquez (Gresini Ducati) ist mit 83 Punkten Rückstand in der Gesamtwertung auf Rang vier zu finden.

Vom 30.8. bis 1.9. geht es im spanischen Aragon weiter. 2023 fanden dort keine Rennen statt. Dieses Jahr ist die spektakuläre Strecke, die von den Piloten wegen des abwechslungsreichen Layouts sehr geschätzt wird, wieder im MotoGP-Kalender. Im Motorland Aragon werden zahlreiche Fahrer in vier Motorrad-WM-Klassen – Red Bull MotoGP Rookies Cup, Moto3, Moto2 und MotoGP – um Siege kämpfen. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 23 Runden sein.

Zeitplan für den «Großen Preis von Aragonien 2024»:

Freitag, 30. August:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

12.00 – 12.25 Uhr (25 min): Red Bull Rookies Cup, FP1



13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, P1

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, P1

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

16.25 – 16.50 Uhr (25 min): Red Bull Rookies Cup, FP2

18.00 – 18.20 Uhr (20 min): Red Bull Rookies Cup, Qualifying



Samstag, 31. August:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, P2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, P2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten:

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (11 Runden)

16.10 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1 (13 Runden)



Sonntag, 1. September:

08.45 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2 (13 Runden)

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (17 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (19 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (23 Runden)