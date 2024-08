Wo man die MotoGP in Aragon live und kostenlos sieht

Die Fokussierung von ServusTV auf Österreich wirkt sich beim bevorstehenden MotoGP-Meeting in Aagon nicht nur für Fans aus Deutschland negativ aus. Live und gratis ist auch für Schweizer keine Selbstverständlichkeit.

Über Jahre war ServusTV für MotoGP-Fans im deutschen Sprachraum die erste Anlaufstelle, doch Ende 2023 schaltete der Privatsender aus Österreich den linearen Sendebetrieb in Deutschland und der Schweiz ab. Der dazugehörige Streaming-Dienst ServusTV On blieb wegen der Senderechte auch nur in Teilen erhalten.

Der Nachfolgesender DF1 hatte sich die linearen Deutschland-Rechte für eine Reihe von MotoGP-Events gesichert, doch das bevorstehende Rennen im MotorLand Aragon gehört nicht dazu. ServusTV On, Red Bull TV bieten wie DF1 lediglich Highlights an.

Während Fans aus Österreich das zwölfte Saisonmeeting wie gewohnt live, kostenlos und in HD verfolgen können, ist die Situation in der Schweiz ähnlich traurig wie in Deutschland. Denn das SRF bietet am Wochenende zwar viel Live-Sport, jedoch nicht die MotoGP.

Einzige Möglichkeit, Live-Bilder in Deutschland und der Schweiz zu sehen, ist der Stream der Dorna auf motogp.com oder das Angebot von Sky Sport. Beide sind kostenpflichtig.

Ein kleiner Trost: Die Rennen der Red Bull Rookies sind in allen drei Ländern zu sehen.