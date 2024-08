Aprilia-Star Aleix Espargaro: «Marc hat ihn zerstört»

«Die Piste war nicht rutschig, sonst hätte er nicht den Rekord zerschmettern können», sagte MotoGP-Pilot Aleix Espargaro über das frisch asphaltierte MotorLand Aragon und Freitags-Dominator Marc Marquez.

«Am Morgen fühlte ich mich schlecht», fasste Aprilia-Aushängeschild Aleix Espargaro sein völlig missratenes FP1 zusammen, in dem er als Letzter (!) über 3,1 sec auf die Bestzeit von Marc Marquez (Gresini Ducati) verlor. «Das war ein Mix aus schmutziger Strecke und Reifen, die ich nicht mag. Wenn für mich alles zusammenkommt und ich die richtigen Reifen habe, dann kann ich dieses Jahr schnell sein. Deshalb geriet ich auch nicht in Panik, es gab keinen Stress.»

Der katalanische Veteran erklärte in kleiner Medienrunde detailliert, welche Vorder- und Hinterreifen auf seiner Aprilia RS-GP funktionieren und welche nicht. «Das Problem ist nicht der Verschleiß», hielt er fest. «Es ist die Temperatur, die ist so hoch wie in Mandalika. Die Reifen werden sehr heiß – nicht nur bei uns, auch bei anderen Herstellern. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, welche Reifen man im Rennen am Sonntag braucht.»

Nach dem für Aleix katastrophalen Freitagvormittag konnten alle vier Aprilia-Fahrer im Zeittraining am Nachmittag auftrumpfen und kamen direkt ins Qualifying 2, fuhren also in die Top-10. Aleix wurde Zweiter, Teamkollege Maverick Vinales Dritter und die Trackhouse-Piloten Raul Fernandez und Miguel Oliveira Neunter und Zehnter.

Aleix verlor als Zweiter 0,272 sec auf Marc Marquez, der mit 1:45,801 min den Streckenrekord um eine Viertelsekunde verbesserte. «Die Piste war nicht rutschig, sonst hätte er nicht den Rekord zerschmettern können», betonte der 35-jährige Espargaro. «Ich war nahe dran am Rekord, aber Marc hat ihn zerstört. Die letzten Rennen waren Maverick und ich am Freitag immer in den Top-6, umso glücklicher macht es mich, dass jetzt auch die Trackhouse-Jungs in den Top-10 sind.»

Ergebnisse MotoGP Aragon, Zeittraining (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:45,801 min

2. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,272 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,316

4. Jorge Martín (E), Ducati, +0,578

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,605

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,790

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,904

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,931

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,039

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,054

11. Brad Binder (ZA), KTM, +1,083

12. Pedro Acosta (E), KTM, +1,131

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,145

14. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,228

15. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,230

16. Jack Miller (AUS), KTM, +1,468

17. Luca Marini (I), Honda, +1,479

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,501

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1,599

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,600

21. Joan Mir (E), Honda, +2,042

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +2,640

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP1 (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:48,289 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,483 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,613

4. Brad Binder (ZA), KTM, +0,663

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,665

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,755

7. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,797

8. Jack Miller (AUS), KTM, +0,826

9. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,931

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,082

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +1,160

13. Joan Mir (E), Honda, +1,276

14. Alex Rins (E), Yamaha, +1,359

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,366

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,380

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,477

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,722

19. Luca Marini (I), Honda, +1,756

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,844

21. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,927

22. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,174