Bagnaia: «Marc ist der Mann, den es zu schlagen gilt»

MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) beendete das FP1 im MotorLand Aragon auf dem vorletzten Platz, schaffte im Zeittraining am Freitagnachmittag aber den Sprung ins Qualifying 2.

Nach dem ersten freien Training der MotoGP-WM in Aragon rieb sich beim Studieren der Ergebnisliste manch einer verwundert die Augen: Weltmeister und WM-Leader Francesco Bagnaia lag mit fast 2 sec Rückstand auf den überragenden Ducati-Markenkollegen Marc Marquez auf dem 21. und damit vorletzten Platz.

Im für den direkten Einzug ins Qualifying 2 entscheidenden Zeittraining am Freitagnachmittag, nur den Top-10 gelingt das, präsentierte sich der Champion in schlagkräftigerer Verfassung: Zwar verlor Bagnaia deutliche 0,79 sec auf den erneut Schnellsten Marc Marquez, aber mit Platz 6 ist er wieder bei der Musik.

«Es war klar, was nicht funktionierte», meinte Bagnaia zum FP1, ohne die Gründe zu verraten. «Es lag nicht am Motorrad, ich habe deshalb die ganze Session verloren. Auf einer Strecke mit neuem Asphalt, die du erst verstehen musst. Schade – wir mussten die ganze Arbeit, die für den Vormittag geplant war, am Nachmittag erledigen. Wir hatten das Glück, dass wir, kurz bevor die Zeitenjagd begann, verstanden, welchem Weg wir folgen müssen. Wir konnten uns dann mit gebrauchten Reifen auf einen Schlag um 0,7 sec verbessern. Jetzt wissen wir, wie es weitergehen muss. Mal sehen, ob wir den Abstand etwas verkürzen können. Ohne die gelben Flaggen zum Schluss wäre ich nahe an den Top-3 gewesen. Angesichts dessen, wie der Tag lief, bin ich glücklich.»

«Zwischen den GP24 und GP23 gibt es kaum einen Unterschied, ich wiederhole das ständig», hielt der Weltmeister fest. «Marc sorgt hier für den Unterschied, nicht das Motorrad. Wenn uns am Samstag derselbe Schritt wie am Freitag gelingt, dann wird dieser ausreichen, um nahe dran zu sein. Marc ist recht stark, vor allem in Sektor 2 und 4. Aber wir kommen näher, ich bin in Sektor 1 und 3 sehr stark. Es fehlt nur noch ein bisschen. Marc ist der Mann, den es zu schlagen gilt. Egal ob auf eine schnelle Runde oder was seine Pace betrifft.»

Ergebnisse MotoGP Aragon, Zeittraining (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:45,801 min

2. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,272 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,316

4. Jorge Martín (E), Ducati, +0,578

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,605

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,790

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,904

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,931

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,039

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,054

11. Brad Binder (ZA), KTM, +1,083

12. Pedro Acosta (E), KTM, +1,131

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,145

14. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,228

15. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,230

16. Jack Miller (AUS), KTM, +1,468

17. Luca Marini (I), Honda, +1,479

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,501

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1,599

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,600

21. Joan Mir (E), Honda, +2,042

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +2,640

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP1 (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:48,289 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,483 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,613

4. Brad Binder (ZA), KTM, +0,663

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,665

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,755

7. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,797

8. Jack Miller (AUS), KTM, +0,826

9. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,931

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,082

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +1,160

13. Joan Mir (E), Honda, +1,276

14. Alex Rins (E), Yamaha, +1,359

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,366

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,380

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,477

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,722

19. Luca Marini (I), Honda, +1,756

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,844

21. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,927

22. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,174