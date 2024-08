MotoGP Aragón Q1: Binder und Acosta an der Spitze

Pedro Acosta in Aragón

Nach einer Regennacht in Aragón sichern sich Brad Binder und Pedro Acosta auf der abtrocknenden Strecke im MotorLand die zwei Fahrscheine fürs Q2. Der frisch genesene Fabio Di Giannantonio wird nur Sechster.

Brad Binder (KTM) ist mit einer spektakulären Schlussleistung schnellster Mann im Q1 von Aragón. Zusammen mit Pedro Acosta schafft er den Sprung ins Q2.

Die Regeln noch einmal für den Hinterkopf: Die schnellsten zehn Piloten aus dem Zeittraining am Freitag haben sich bereits den Platz fürs Q2 gesichert. Die zwei Schnellsten im Q1 dürfen sich ihnen anschließen und im Q2 mitfahren. Die übrigen Piloten fahren in diesem Q1 die hinteren Reihen der Startaufstellung aus.

Über Nacht hatte es stark geregnet. Mit 28 Grad und Wolken bei den Vormittagssessions trocknete die Strecke nur langsam ab, war auch im FP2 früher am Morgen eher rutschig.

Pedro Acosta setzt sich mit einer 1:48,679 min. früh im Q1 an die Spitze. Mit noch sechs Minuten auf der Uhr zieht Jack Miller an ihm vorbei, ist drei Hundertstel schneller.

Mit der karierten Flagge geht Acosta dann wieder an Miller vorbei. Auch Bastianini und Bezzecchi kassieren Miller. Und Brad Binder ist der große Gewinner der Schlussphase, der sich mit einer 1:47,958 vor die anderen setzt. Binder und Acosta schaffen somit den Sprung ins Q2. Bezzecchi, Bastianini und Miller sind raus.

Fabio Di Giannantonio, der sich in Spielberg die Schulter ausgekugelt hatte und erst am Donnerstag das medizinische Go fürs Wochenende bekam, wird nur Sechster.

Ergebnisse MotoGP Aragón, Qualifying 1 (31. August):

1. Brad Binder (ZA), KTM, 1:47,958 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,060 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,128

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,584

5. Jack Miller (AUS), KTM,+0,691

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,729

7. Quartararo (F), Yamaha, +0,817

8. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,123

9. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,280

10. Luca Marini (I), Honda, +1,844

11. Alex Rins (E), Yamaha, +1,914

12. Joan Mir (E), Honda, +2,162

Direkt im Qualifying 2:

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:45,801 min

2. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,272 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,316

4. Jorge Martín (E), Ducati, +0,578

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,605

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,790

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,904

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,931

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,039

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,054