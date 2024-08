MotoGP FP2: Unbrauchbare Rutschpartie im MotorLand

Das Wetter hatte den MotoGP-Piloten einen üblen Streich gespielt. Eine noch feuchte Piste ruinierte alle Pläne an der Rennabstimmung zu arbeiten. Am schnellsten rutschte Brad Binder durchs MotorLand.

Die zweite freie Trainingseinheit fand am Samstagmorgen unter denkbar schlechten Umständen statt. Nachts hatte es über dem MotorLand Aragon geschüttet und in der Früh begann der 5077 Meter lange Kurs langsam abzutrocknen.

Zunächst hatten sich die Piloten der Moto3 um die noch komplett feuchte Piste getastet – die Rundenzeiten hatten keinerlei Aussagekraft. Nicht viel besser erging es den Piloten der mittleren Kategorie unter Halb-Halb Konditionen.

Als sich die Königsklasse die Motoren startete, fand sich zwar eine trockene Linie, doch der Zustand der Piste blieb weiterhin indiskutabel und unbrauchbar für ernsthafte Versuche an der Abstimmung der MotoGP-Bikes für trockenen Untergrund zu arbeiten.

In die Hände spielten die kritischen Rahmenbedingungen Marc Márquez. Der Gresini-Pilot und Rekordsieger in Aragon hatte den ersten Trainingstag im MotorLand dominiert. Die rutschige Piste bot der Konkurrenz von Beginn an der nur 30-minütigen Sitzung keine Chance, den Rückstand auf den sechsfachen MotoGP-Champ abzuarbeiten.

Trotz der schlechten Verhältnisse machten sich fast alle 22 Piloten mit profillosen Slicks auf den Weg ins FP2. Veteran Aleix Espargaro gehörte zu den wenigen Fahrern, die entschieden, zunächst abzuwarten. Offensichtlich eine gute Idee – denn Kollege Vinales kam bereits nach einer fliegenden Runden kopfschüttelnd zurück in Teamgarage.

Alle anderen Piloten stocherten durchs MotorLand – nach zehn Minuten war die schnellste Runde von Miguel Oliveira an der Spitze rund acht Sekunden über den Zeiten am Freitag. Zwar waren 10 Minuten vor Ende Trainingseinheit alle Fahrer auf der Strecke, doch keinem Athleten gelang es eine relevante Rundenzeit zu erzielen.

In den letzten Minuten führten die beiden RC16-Piloten Pedro Acosta und Brad Binder die Ergebnisliste an. Als die Sonne in der letzten gezeiteten Runden durch die Wolken drang gelang erneut «MM93» die Bestzeit, die immer noch vier Sekunden über dem Freitag lag. Während sich Jorge Martin mit Platz 2 zufriedengeben musste, landete WM-Spitzenreiter Pecco Bagnaia auf Platz 11.

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP2 (31. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:49,812 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,510 sec

3. Jack Miller (AUS), KTM, +0,560

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,584

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,701

6. Brad Binder (ZA), KTM, +0,717

7. Alex Márquez (E), Ducati, +0,803

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,024

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,102

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,200

11. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,344

12. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,380

13. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,439

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +1,669

15. Joan Mir (E), Honda, +1,820

16. . Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,086

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,089

18. Johann Zarco (F), Honda, +2,820

19. Luca Marini (I), Honda, +3,292

20. Alex Rins (E), Yamaha, +3,421

21.Takaaki Nakagami (J), Honda, +3,465

22. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +4,457