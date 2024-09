Johann Zarco klärt auf: Das war los bei seinem Crash

LCR-Honda-Pilot Johann Zarco startete auf dem zehnten Platz ins MotoGP-Sprintrennen von Aragon, doch nach einem Zwischenfall kam er nur eine halbe Runde weit. Nach dem Rennen beschrieb er die Situation.

Ein, für momentane Honda-Verhältnisse sensationeller, achter Platz im Zeittraining und der direkte Einzug ins Q2. Später dann der zehnte Startplatz für Johann Zarco: Eigentlich schien zunächst alles angerichtet für ein erfolgreiches Sprintrennen des LCR-Piloten.

Doch nach nur zwei Kilometern war das Rennen für den Franzosen bereits gelaufen. Die TV-Bilder hatten den Vorfall in Kurve 7 nicht eingefangen, der zum Rennende für die Startnummer 5 führte. So klärte er nach dem Rennen selbst auf: «In Kurve 7 habe ich versucht, bei einem anderen Vorfall auszuweichen. Dabei hat mich Bastianini berührt, der selbst in Schwierigkeiten war. Deshalb bin ich nach außen abgekommen. In der Folge sind wir beide recht langsam auf die Ideallinie zurückgekommen.»

Zum schlussendlichen Sturz führte eine Berührung mit einem anderen Fahrer: «Ich glaube, es war Jack Miller. Er hat mich wohl nicht gesehen. Dadurch konnte ich nichts mehr tun. Es war ein starker Schlag, den wir da abbekommen haben.»

Zarco trauerte dabei zunächst einer womöglich verpassten Chance hinterher, dieses Jahr erstmals ein gutes Ergebnis einzufahren: «Es ist schade, denn endlich konnte ich aus einer guten Position starten. Zudem war meine Starposition auf der guten Seite der Strecke.»

Gleichzeitig machte er klar, dass es für ihn wohl nicht viel weiter nach vorn gegangen wäre, da er in Positionskämpfen wohl das Nachsehen gehabt hätte: «Das ist unser Limit. Ich habe innerhalb der ersten fünf Kurven versucht, mit den anderen Fahrern zu kämpfen, aber das hat nicht funktioniert. Bei mir hat das Hinterrad gleich zu Beginn gerutscht.»

Da Zarco auch in den Grand Prix von Startposition 10 ins Rennen gehen wird, könnte sich für den LCR-Piloten am Sonntag jedoch eine neue Chance auftun. Dafür wollen er und sein Team die Probleme des Vortages lösen: «Das Gefühl auf kalten Reifen am Samstagmorgen war sehr seltsam. Am Sonntag müssen wir zunächst sehen, wie die Bedingungen sind. Wenn es in der Nacht wieder regnen sollte, dann wird sich das beim Start komisch anfühlen. Wenn wir aber wieder die gleichen Bedingungen haben, können wir vielleicht im Warm-Up etwas ausprobieren, um uns ein besseres Gefühl für die Reifen zu verschaffen.»

Trotz der erneuten Null-Punkte-Fahrt blieb Zarco auf Position 18 der beste Honda-RC-V-Akteur des WM-Klassements.

Ergebnisse MotoGP Aragón, Sprint (31. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati,11 Runden in 19:50,034 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +2,961 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +6,694

4. Alex Márquez (E), Ducati, +9,950

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,749

6. Brad Binder (ZA), KTM, +14,144

7. Enea Bastianini (I), Ducati, +14,291

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,836

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,298

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +20,448

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,678

12. Augusto Fernández (E), KTM, +21,429

13. Jack Miller (AUS), KTM, +22,110

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,440

15. Antonio Di Giannantonio (I), Ducati, +23,468

16. Luca Marini (I), Honda, +26,822

17. Alex Rins (E), Yamaha, +26,910

18. Joan Mir (E), Honda, +31,147

19. Maverick Viñales (E), Aprilia, +37,642

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 11 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 23 von 40 Rennen:

1. Martin 279. 2. Bagnaia, 276 Punkte. 3. Bastianini 217. 4. Marc Marquez 204. 5. Vinales 139. 6. Acosta 132. 7. Binder 132. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Alex Marquez 104. 10. Di Giannantonio 104. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 60. 14. Quartararo 51. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 420 Punkte. 2. Aprilia 213. 3. KTM 205. 4. Yamaha 55. 5. Honda 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 493 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 352. 3. Gresini Racing MotoGP 308. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 179. 7. Red Bull GASGAS Tech3 148. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 59. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.