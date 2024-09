Marco Bezzecchi (7.): «Habe immer noch zu kämpfen»

VR46-Pilot Marco Bezzecchi belegte im MotoGP-Zeittraining in Misano den 7. Platz – damit schaffte er den direkten Einzug ins Qualifying 2. Die Probleme sind dieselben geblieben.

2023 konnte VR46-Pilot Marco Bezzecchi bei seinen Heimrennen in Misano zwei Podestplätze feiern, zudem befand er sich mitten im Kampf um den WM-Titel mit Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) und Jorge Martin (Pramac Ducati). In diesem Jahr sind die Vorzeichen anders: Bezzecchi findet sich mit der GP23 nicht gut zurecht. Vor den Rennen auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli liegt er mit 82 Punkten nur auf dem 12. Platz der Gesamtwertung.

Die Strecke an der italienischen Adria sollte dem 25-Jährigen liegen – mit seinen Kumpels aus der VR46-Akademie trainiert er oft dort. Beim Zeittraining am Freitagnachmittag lief es gut für ihn, er wurde Siebter und schaffte den direkten ins Qualifying 2. «Bereits am Morgen hatte ich ein gutes Gefühl, am Nachmittag war es noch besser», war Bezzecchi zufrieden. «Wir haben einige Änderungen durchgeführt, die glücklicherweise dazu beigetragen haben, mein Gefühl auf dem Bike zu verbessern. Es war ein positiver Start, ich habe aber immer noch zu kämpfen, eine schnelle Runde hinzubekommen. Aber ich kann mich nicht beschweren. Das Ziel war es, direkt ins Q2 einzuziehen – das haben wir erreicht.»

Im Vergleich zu Aragon sind die Verhältnisse in Misano komplett anders. Die Strecke an der italienischen Adria bietet viel mehr Grip – ist das Bike daher schwieriger einzulenken? «Ja, aber im Vergleich zu Aragon ist der Grip ausgewogener zwischen dem Heck und der Front. In Aragon hatten wir hinten sehr viel Grip und vorne gar nichts.», betonte Bezzecchi. «Aber ich habe in Misano immer noch zu kämpfen, denn der Charakter des Bikes ist derselbe. Jedoch sind die Probleme hier etwas weniger.»

Für die VR46-Truppe sind die Rennen in Misano sehr wichtig. Ein gutes Ergebnis vor heimischer Kulisse wäre auch für Bezzecchi gut, um neues Selbstvertrauen für das letzte Saisondrittel zu tanken.

Ergebnisse MotoGP Misano, Zeittraining (6. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,685 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,185 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +0,281 sec

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,282

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,382

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,518

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,544

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,616

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,628

10. Jack Miller (AUS) KTM, +0,635

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,737

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,748

13. Pol Espargaro (E), KTM, +0,749

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,039

15. Johann Zarco (F), Honda, +1,050

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,094

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,201

18. Alex Márquez (E), Ducati, +1,223

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,276

20. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,523

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,542

22. Luca Marini (I), Honda, +1,703

23. Stefan Bradl (D), Honda, +3,131

Ergebnisse MotoGP Misano, FP1 (6. September):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:31,707 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,037 sec

3. Pol Espargaro (E), KTM, +0,213

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,242

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,269.

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,391

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,428

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,462

9. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,579

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,647

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,719

12. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,746

13. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,761

14. Johann Zarco (F), Honda, +0,779

15. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,888

16. Alex Márquez (E), Ducati, +0,909

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,916

18. Luca Marini (I), Honda, +1,117

19. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,326

20. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,339

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,456

22. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,560

23. Stefan Bradl (D), Honda, +2,693