Morbidelli (4.): Misano-Premiere mit der Desmosedici

Mit zweimal Platz 4 gelang Pramac-Pilot Franky Morbidelli der beste Freitag der Saison 2024. Dabei sitzt der MotoGP-Routinier auf dem Marco Simoncelli World Circuit zum ersten Mal überhaupt auf der Desmodedici.

Unglaublich, aber wahr – Franco Morbidelli, fixer Bestandteil der VR46-Akademie und Dauergast der Rennstrecke von Misano umrundete den Westentaschen-Kurs am heutigen Freitag erstmals überhaupt auf einer MotoGP-Ducati. Nach tausenden Runden mit etlichen Renn- und Serienmotorrädern mangelt es Römer nicht an Streckenkenntnis. Morbidelli: «Sagen wir so, ich kenne die Strecke natürlich mehr als nur gut. Das hat es dann wesentlich erleichtert. Und ich kann sagen, das Erlebnis hier mit der Desmosedici war außergewöhnlich. Das Bike fühlt sich wirklich sehr wohl in Misano. Mit meiner Erfahrung kann ich sagen, vor allem die Beschleunigung ist beeindruckend – das macht das Leben so viel einfacher.»

Lange sah es im wichtigen Zeittraining so aus, als ob der vierte Platz aus der freien Sitzung nur mit viel Gück zustande gekommen war. Bis 10 Minuten vor Ende der Session lag Morbidelli im hinteren Mittelfeld der 23 Piloten. Doch wie aus dem Nichts schoss der nächstjährige VR46-Pilot in die Top-5.

Morbidelli: «Es war nicht leicht. Als wir acht Minuten vor Ende versucht haben zu attackieren, war es nicht möglich, die freie Runde zu finden. Es hat dann erst sehr spät geklappt und wir können mit der Zeit sehr zufrieden sein. Es fehlt nicht viel bis an die Spitze und wir wissen wo es noch Möglichkeiten gibt. Dazu kommt, dass ich die Zeitattacke eigentlich als eine Schwäche von mir sehe.»

Mit der hervorragenden Ausgangslage nach Tag 1 ruft Morbidelli dann auch hohe Ziele aus: «Es ist nicht übertrieben – ich sehr das Podest hier in Misano als realistisches Ziel. Wir schauen nach oben.»

Mit Siegerehrungen in Misano ist Morbidelli durchaus vertraut. 2020 gewann der Italiener auf der Kunden-Yamaha vor Akademie-Kollege Pecco Bagnaia.

Ergebnisse MotoGP Misano, Zeittraining (6. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,685 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,185 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +0,281 sec

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,282

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,382

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,518

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,544

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,616

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,628

10. Jack Miller (AUS) KTM, +0,635

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,737

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,748

13. Pol Espargaro (E), KTM, +0,749

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,039

15. Johann Zarco (F), Honda, +1,050

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,094

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,201

18. Alex Márquez (E), Ducati, +1,223

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,276

20. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,523

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,542

22. Luca Marini (I), Honda, +1,703

23. Stefan Bradl (D), Honda, +3,131

Ergebnisse MotoGP Misano, FP1 (6. September):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:31,707 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,037 sec

3. Pol Espargaro (E), KTM, +0,213

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,242

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,269.

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,391

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,428

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,462

9. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,579

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,647

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,719

12. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,746

13. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,761

14. Johann Zarco (F), Honda, +0,779

15. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,888

16. Alex Márquez (E), Ducati, +0,909

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,916

18. Luca Marini (I), Honda, +1,117

19. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,326

20. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,339

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,456

22. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,560

23. Stefan Bradl (D), Honda, +2,693